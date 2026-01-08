< sekcia Slovensko
Akcie proti nelegálnej migrácii: Skontrolovali 270 vozidiel a 810 osôb
Akcia bola zameraná na posilnenie bezpečnosti, boj proti prevádzačstvu, nelegálnej migrácii a prevozu nelegálneho tovaru na vnútorných hraniciach Slovenska.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 8. januára (TASR) - Finančná správa (FS) SR v spolupráci s políciou skontrolovala v rámci stredajšej (7. 1.) bezpečnostno-represívnej akcie „Zelená 2026“ 270 vozidiel a 810 osôb. TASR o tom informovala riaditeľka odboru komunikácie a organizácie FS Lucia Verchovodková. Ozrejmila, že kynológovia finančnej správy počas kontrol zaznamenali jeden prípad podozrenia z neoprávneného prechovávania omamných látok.
Akcia bola zameraná na posilnenie bezpečnosti, boj proti prevádzačstvu, nelegálnej migrácii a prevozu nelegálneho tovaru na vnútorných hraniciach Slovenska. „Cieľom akcie bolo deklarovať nulovú toleranciu voči porušovaniu právnych predpisov, preveriť pripravenosť bezpečnostných zložiek a precvičiť spoločný postup pri výkone kontrol v prihraničných oblastiach. Finančná správa sa na akcii podieľala prostredníctvom nasadenia svojich príslušníkov priamo v teréne, ktorí vykonávali úkony colného dohľadu a daňového dozoru,“ priblížila Verchovodková.
Doplnila, že súčasťou akcie bol aj nácvik spoločného nasadenia, koordinácia činností a výkon kontrol v spolupráci s príslušníkmi služby hraničnej a cudzineckej polície, poriadkovej polície a dopravnej polície Policajného zboru. „Pri kontrolách boli využité moderné technické prostriedky vrátane mobilného skenera, špecializovaných detekčných zariadení a služobných psov vycvičených na vyhľadávanie nelegálneho tovaru. Finančná správa využila aj odborné postupy pri kontrole dopravných prostriedkov a odhaľovaní porušení colných a daňových predpisov,“ spresnila.
Verchovodková ozrejmila, že prípad podozrenia z neoprávneného prechovávania omamných látok si na mieste prevzala polícia. Počas akcie skontrolovali prostredníctvom špeciálneho vozidla osem nákladných vozidiel, pričom kontroly neodhalili porušenia. Negatívne dopadli aj kontroly 76 vozidiel zamerané na rádioaktivitu a prepravovaný tovar.
Hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann informoval, že počas akcie bezpečnostné zložky zachytili tri podozrivé osoby s falošnými estónskymi pasmi. Stretli sa aj s jedným prípadom takzvaného lookalike pasu, teda prípadu, keď sa osoba vydáva za držiteľa platného cestovného pasu. Priblížil, že išlo o štátnych príslušníkov Turecka a Afganistanu.
„Koordinácia a spolupráca zložiek štátu počas eskalovaných udalostí, za akú sa považuje aj migračný tlak, je jedným z najdôležitejších predpokladov na ich úspešné zvládnutie,“ uviedol Neumann.
Na akcii sa v stredu zúčastnil aj bavorský minister vnútra Joachim Herrmann. Vyzdvihol prácu slovenských bezpečnostných zložiek. Exminister vnútra Roman Mikulec (Slovensko - Za ľudí) akciu kritizoval a označil ju za divadlo. Argumentoval, že Slovensko nečelí migračnému tlaku a policajné zdroje majú byť využité na riešenie zvýšenej kriminality.
