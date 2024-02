Akcie v Bruseli pre slovenských umelcov sa začali výstavou fotografií

Brusel 12.februára (TASR) - Generálny konzulát SR pre Belgicko a Luxembursko so sídlom v Bruseli koncom minulého týždňa pod značkou Slovenský dom odštartoval sériu podujatí zameraných na predstavovnie slovenských výtvarných umelcov v Belgicku. V pondelok to pre bruselského spravodajcu TASR potvrdil generálny konzul Andrej Michalec.



Prvou tohoročnou akciou je kolektívna fotografická výstava Jany Ilkovej, Dominiky Jackuliakovej, Lenky Lukačovičovej a Eduarda Kudláča s názvom "Hranice neistoty". Podľa Michalca ide o rozšírenie úspešného projektu 40 x 60 BRUSSELS.



Vernisáž sa v priestoroch galérie Generálneho konzulátu SR uskutočnila piatok (9.2.) a výstava potrvá do 5. marca. Projekt finančne podporila VŠVU v Bratislave a Generálny konzulát SR pod značkou Slovenský dom v Bruseli.



Michalec spresnil, že ide o neformálne združenie umelcov, ktorí pre projekt v Bruseli vytvorili koncept kompozície fotografií. Tie v odlišných rukopisoch a spôsoboch snímania reflektujú stále viac aktuálnu tému neistoty, strachu z nadchádzajúceho a túžbe po aspoň provizórnych ale pevných bodoch existencie.



Lukačovičová počas vernisáže uviedla, že "autori prezentovaných fotografií sa snažia načrtnúť oblasť, kde epistemologická istota dosahuje svoje limity a kde sa otvára priestor pre ontologickú otázku neistoty". Ľudské schopnosti poznania podľa nej majú hranice, ktoré človeku bránia v dosiahnutí istoty v rôznych veciach. Lebo existujú oblasti, kde sa ľudia konfrontujú s neznámym a výsledky tohto stretu je možné len ťažko predvídať.



Jana Ilková pracuje prevažne s médiom analógového čiernobieleho fotografického obrazu. Jej tvorba bola prezentovaná na mnohých samostatných a kolektívnych výstavách na Slovensku a v zahraničí.



Výtvarníčka Lenka L. Lukačovičová prepája fotografiu s performance a inštaláciou. Zúčastnila sa mnohých prestížnych zahraničných festivalov pre umelcov.



Fotografka Dominika Jackuliaková sa venuje dokumentovaniu fragmentov osídlenej krajiny v okolí Lučenca. Pracuje prevažne s nemanipulovaným analógovým fotografickým obrazom. Vystavovala samostatne aj kolektívne na Slovensku aj v zahraničí.



Eduard Kudláč je režisér, fotograf, kurátor fotografie. Svoje práce prezentoval na viac ako dvoch desiatkach kolektívných či samostatných výstavách na Slovensku a v Čechách.



Michalec pripomenul, že najbližšími aktivitami pod značkou Slovenský dom bude marcová autogramiáda a diskusia so slovenskou spisovateľkou a krajanskou aktivistkou z Luxemburska Adrianou Boysovou a samostatná výstava grafičky z Bratislavy Kateřiny Makar Václavkovej.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)