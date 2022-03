Akčný plán k stratégii celoživotného vzdelávania rieši 45 opatrení

Bratislava 12. marca (TASR) - Národná stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva obsahuje 51 opatrení rozdelených do 13 tematických celkov, pričom úvodný akčný plán na roky 2022 - 2024 má ambíciu začať riešiť 45 z nich. Vyplýva to z materiálu z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR, ktorý predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.



Úlohou dokumentu je rozpracovať a konkretizovať opatrenia schválené v Stratégii celoživotného vzdelávania a poradenstva na obdobie najbližších rokov 2022 - 2024 a reagovať tak na dynamicky sa meniaci trh práce, charakter práce v kontexte štvrtej priemyselnej revolúcie a systematických zmien v oblasti vzdelávania pre každého.



"Nosným cieľom schválenej národnej stratégie je zabezpečiť pre každého občana celoživotný prístup k možnostiam vzdelávať sa, rozvíjať svoje zručnosti a kompetencie počas celého života, v každom životnom štádiu a s ohľadom na individuálne potreby a okolnosti tak, aby každý mohol realizovať svoj potenciál v osobnom, pracovnom a občianskom živote," uvádza sa v predloženom materiáli.



Akčný plán monitoruje tematické oblasti opatrení v národnej stratégii, ktoré boli navrhnuté v štyroch tematických oblastiach: oblasť kvalifikácií, okruh základných zručností a občianskeho vzdelávania, nadrezortný charakter celoživotného vzdelávania a poradenstva a motivácia občanov k celoživotnému vzdelávaniu a budovanie systému riadenia zručností a identifikácie potrieb celoživotného vzdelávania a poradenstva.