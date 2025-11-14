Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
AKI odmieta tvrdenia Remišovej, že vznikla z dôvodu dotácie

Na snímke poslankyňa Národnej rady (NR) SR Veronika Remišová (Hnutie Slovensko - Za ľudí). Foto: TASR - Jaroslav Novák

V čase vzniku asociácie začiatkom tohto roka podľa nej neexistovala žiadna dotačná výzva, preto je tvrdenie o účelovom založení AKI neopodstatnené.

Autor TASR
Bratislava 14. novembra (TASR) - Asociácia kritickej infraštruktúry (AKI) SR odmieta tvrdenia poslankyne Národnej rady (NR) SR Veroniky Remišovej (Hnutie Slovensko - Za ľudí) o tom, že by asociácia vznikla z dôvodu dotácie alebo politického účelu. Toto vyjadrenie je podľa AKI zavádzajúce, nesprávne a poškodzuje jej meno. Preto vyzvala Remišovú, aby svoje tvrdenia opravila do troch dní, inak na ňu asociácia podá trestné oznámenie pre ohováranie.

V čase vzniku asociácie začiatkom tohto roka podľa nej neexistovala žiadna dotačná výzva, preto je tvrdenie o účelovom založení AKI neopodstatnené. „AKI je záujmové združenie právnických osôb, teda nezisková organizácia bez podnikateľského účelu. Nemá akcionárov, nevypláca zisk a funguje výlučne z členských poplatkov svojich členov. Všetky zdroje smerujú na odborné aktivity zamerané na posilnenie bezpečnosti a odolnosti štátu. Podľa registra ministerstva vnútra sú výskum a vývoj priamo zakotvené v zakladateľskom účele asociácie, nejde teda o vedľajšiu činnosť, ale o samotné jadro jej poslania,“ uviedla asociácia.

Zdôraznila, že dotácia, ktorú spochybňuje Remišová, smeruje na vedecko-výskumné aktivity, teda napríklad na analýzu otvorených zdrojov, umelú inteligenciu, kryptografiu či tvorbu bezpečnostných metodík pre kritické subjekty. Všetky tieto činnosti podliehajú podľa asociácie kontrolným mechanizmom štátu a nie je pravda, že finančné prostriedky boli použité na platy učiteľov či policajtov. Rovnako AKI odmieta tvrdenia o akomkoľvek vplyve asistentskej funkcie v NR SR na dotačné procesy, keďže asistent poslanca nemá žiadne kompetencie zasahovať do grantov a zároveň k nim nemá ani prístup. Stojí si takisto za tým, že koaličný poslanec Michal Bartek (Hlas-SD) nijako neovplyvnil podanie ani hodnotenie projektu AKI.

Asociácia sa venuje reálnym incidentom a problémom kritickej infraštruktúry, ktorým v minulosti viackrát čelila aj Slovenská republika - od výpadkov katastra cez incidenty v automobilovom priemysle až po analýzu európskych rozsiahlych výpadkov elektrickej energie. Ide o oblasti, ktoré si vyžadujú odborný prístup, nie politizáciu,“ dodala AKI.
