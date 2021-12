Ako budú fungovať režimy OP a OTP v súvislosti s novými opatreniami?

Bratislava 9. decembra (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR vysvetlil, aké podmienky budú platiť pre režimy OP a OTP v súvislosti s novými pandemickými opatreniami. Vo štvrtok zverejnil dve nové vyhlášky, ktoré ich upravujú.



Pojem OP znamená očkovaných a prekonaných. Za očkovaných (O) sa považujú osoby najmenej 14 dní a najviac jeden rok po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou. Tiež sa pod týmto pojmom myslia osoby najmenej 21 dní a najviac jeden rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou. Rovnako ide o osoby najmenej 14 dní a najviac jeden rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka podaná do 180 dní od prekonania ochorenia, prípadne o deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku.



Pod pojmom prekonaní (P) treba rozumieť osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami. Uvedenú skutočnosť je potrebné preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu, u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast vydaného na základe antigénového testu vykonaného v mobilnom odberovom mieste (MOM), vydaného do 15. novembra 2021.



Pod pojmom OTP sa okrem očkovaných a prekonaných myslia aj testovaní (T). Za takéto osoby sa považujú tie, ktoré majú negatívny výsledok RT-PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín od odberu, prípadne negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 48 hodín od odberu.



ÚVZ SR pripomenul, že potvrdenia o očkovaní, negatívnom výsledku testu alebo prekonaní COVID-19 možno nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ. V opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.