Deti čoraz viac fascinuje internet. Ako ich chrániť pred hrozbami?
Úrad zároveň poukázal na problém kyberšikany.
Autor TASR
Bratislava 17. septembra (TASR) - Rodičia by mali deti naučiť chrániť osobné údaje na internete. Taktiež by mali pravidelne kontrolovať nastavenia účtov a vysvetliť deťom, aké hrozby môžu číhať online. Informoval o tom Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) na sociálnej sieti. Zároveň uviedol aj ďalšie tipy, ako chrániť deti v online prostredí vrátane potreby rozprávať sa o kyberšikane.
„Naučte deti nezdieľať priezvisko, adresu či názov školy. Pri fotkách dbajte na to, aby neobsahovali školské logá alebo iné identifikačné znaky,“ radí NBÚ. Podľa úradu je tiež potrebné zabezpečiť účty a zariadenia - používať silné a jedinečné heslá, viacfaktorovú autentifikáciu, aktualizácie a zabezpečenie zariadení heslom či biometriou.
NBÚ ďalej odporúča rodičom hovoriť s deťmi o phishingu a uistiť ich, že sa na nich môžu obrátiť. Deti by sa mali naučiť blokovať či nahlasovať nevhodné správy. Rodičia by mali tiež stanoviť hranice - vyhradiť deťom čas, ktorý môžu tráviť online a zaujímať sa o to, čo robia na internete.
Úrad zároveň poukázal na problém kyberšikany. „Môže zanechať stopy na duševnom zdraví dieťaťa. Dokáže bolieť rovnako ako šikana v škole – často ešte viac, keďže sa môže diať kedykoľvek, anonymne a pred očami celého internetu,“ upozornil. Pripomenul tiež, že netreba zabúdať ani na deti, ktoré sú z online skupín alebo četov vylúčené. „Pocit neprijatia môže byť rovnako nebezpečný. Budujme spolu online priestory, kde sa deti cítia podporované a chránené,“ dodal.
