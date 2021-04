SR mohla v Rade OSN pre ľudské práva reagovať na geopolitické výzvy

Bratislava 7. apríla (TASR) – Členstvo v Rade OSN pre ľudské práva (HRC) umožnilo SR participovať na výstupoch rady a flexibilne reagovať na aktuálne geopolitické výzvy. Prioritami členstva SR boli najmä boj proti všetkým formám rasizmu, xenofóbie a s tým spojenej intolerancie, podpora a ochrana práv dieťaťa a podpora náboženského vyznania alebo presvedčenia a náboženskej tolerancie. Uvádza to Správa o členstve Slovenskej republiky v Rade OSN pre ľudské práva v období rokov 2018 – 2020. Materiál Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR v stredu schválila vláda.



Autori správy upozorňujú, že počas členstva v HRC venovala SR pozornosť aj ľudskoprávnym situáciám vo Venezuele, Saudskej Arábii, Jemene, Číne, na Ukrajine a osobitne v Bielorusku. "V septembri 2020 podporila SR zvolanie naliehavej debaty k ľudskoprávnej situácii v Bielorusku, podporila aj prijatie rezolúcie pred bieloruskými prezidentskými voľbami v roku 2020 a po nich," pripomínajú v dokumente.



Konštatujú, že SR zostáva aktívna v podpore ľudských práv a demokracie vo svete aj po ukončení trojročného členstva v HRC. "V rámci HRC sa bude Slovensko angažovať aj z pozície pozorovateľa, ktorý sa môže aktívne podieľať na činnosti rady s výnimkou hlasovania o rezolúciách,“ dodávajú.



Zdôrazňujú, že SR bude naďalej využívať multilaterálne fóra, bilaterálne vzťahy a Slovak Aid na podporu náboženskej tolerancie a nezávislosti médií vo svete. V súvislosti s témou náboženskej tolerancie predkladatelia pripomínajú, že sa SR stala vo februári 2020 zakladajúcim členom Medzinárodnej aliancie pre slobodu náboženstva alebo presvedčenia. V prípade vytvorenia postu vládneho splnomocnenca na ochranu slobody náboženstva v zmysle programového vyhlásenia vlády sa navrhuje, aby bol splnomocnenec zástupcom SR v Aliancii, podobne ako je to v prípade iných krajín ako napríklad Holandsko, Dánsko, Česko či Estónsko.



Do pozornosti dávajú aj tému spojenia podnikania a ľudských práv, konkrétne pripomínajú, že medzirezortná pracovná skupina pripravuje Národný akčný plán o podnikaní a ľudských právach na roky 2021 - 2025, ktorý bude v roku 2021 predložený na rokovanie kabinetu.



Slovenská republika bola za člena rady zvolená v októbri 2017 na obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2020. Bolo to druhé členstvo SR v najvýznamnejšom ľudskoprávnom orgáne systému OSN za éry samostatného Slovenska. Po prvýkrát bola členom HRC v rokoch 2008 –2011.