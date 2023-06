Ako funguje plug-in hybrid a prečo by ste si ho mali kúpiť?

Bratislava 20. júna (OTS) - Prečítajte si náš článok, v ktorom sa dozviete, ako funguje táto inovatívna technológia a čo ju odlišuje od klasických hybridov. Zistite, prečo sú plug-in hybridy cestou do budúcnosti v automobilovom priemysle.Na rozdiel od klasického hybridu je batéria zapojením do elektrickej siete nabíjateľná rovnako, ako plne elektrické vozidlo. Keď batériu vybijete, hybrid plug-in funguje ako bežný hybrid, a to tak, že využíva výkon motora a rekuperačné brzdenie na jej dobíjanie. Vďaka tomu má väčší dojazd a môžete si vybrať, či chcete jazdiť v čisto elektrickom režime, alebo hybridnom, pri ktorom využívate spaľovací motor.Možno ste ani netušili, no plug-in hybridy sú tu s nami už viac ako storočie. Zakladateľ slávnej automobilky Porsche vyrobil jedno z prvých PHEV (plug-in hybrid Electric Vehicle) – Lohner Porsche Mixte Hybrid. Zatiaľ čo väčšina vtedajších automobilov využívala výhradne spaľovacie motory, Porsche šikovne využil kombináciu elektromotora a spaľovacieho. A to tak, že benzínový motor poháňal generátor, ktorý dodával elektrickú energiu priamo do elektromotorov v kolesách.Hoci to bola na tú dobu veľmi revolučná technológia, pretože batérie umiestnené priamo v kolesách lepšie rozmiestnili váhu celého auta, čo zlepšovalo trakciu, model nebol komerčne úspešný. A to najmä kvôli vysokej cene a stále pomerne veľkým obmedzeniam v batérií.Do širšieho povedomia sa však dostali až začiatkom 21. storočia. Moderné PHEV boli pôvodne navrhované ako odrazový mostík medzi klasickými hybridmi a elektrickými automobilmi.pexels.comPo nabití batérie na plnú kapacitu viete len na čisto elektrickej energii prejsť okolo 50, a pri niektorých modeloch, až 100 km. Čo vám pohodlne vystačí na bežnú mestskú jazdu, napríklad na nákup či do práce. Keď sa batéria vybije pod určitú úroveň, PHEV sa podľa jazdy sám rozhodne, či použije elektrický pohon, spaľovací motor alebo ich kombináciu. Pri brzdení navyše premieňa kinetickú energiu, ktorá vzniká brzdením na elektrickú. Vďaka tomu efektívne dobíjate batériu aj počas jazdy.Medzi najväčšie výhody, najmä kvôli klimatickej kríze , sú nižšie emisie CO2. Ušetríte tiež na palive, keďže krátke vzdialenosti zvládne výhradne na elektrickom pohone. Využívanie regeneračného brzdenia navyše predlžuje životnosť celého brzdového systému. A tak čo-to ušetríte na ich údržbe, pretože ich nemusíte tak často meniť.Nevýhodou je ich vyššia obstarávacia cena. Takisto majú PHEV kvôli baterií vyššiu hmotnosť, čo môže ovplyvniť niektoré jazdné vlastnosti auta. V prípade poruchy môže byť navyše oprava hybridného systému o niečo komplikovanejšia a nákladnejšia. Ak chcete byť čo najviac ekologickí, plug-in hybrid ponúka stále menší dojazd na elektrický pohon než plne elektrické vozidlo.