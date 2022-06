Ako na moderné zariadenie spálne

Bratislava 30. júna (OTS) - Svoje miesto tu má posteľ, nočný stolík aj šatníková skriňa, zabudnúť ale nesmieme ani na osvetlenie , ktoré dotvorí celkovú atmosféru.Spálňa je miestom, kde každý deň trávime niekoľko hodín. Je ich u mnohých z nás dokonca viac, než koľko ich strávime v obývačke. Aj preto by malo ísť o útulne a zároveň moderne zariadenú miestnosť, v ktorej sa jednoducho budete cítiť dobre.Každý z nás na ňu má iné nároky, preto sa striktne neriaďte najrôznejšími radami, tipmi a tým, čo majú ľudia okolo vás. Stavte na svoje pocity a svoje srdce. Ako to skĺbiť s dnešnou modernou dobou?Aj keď to k tomu zvádza,. Pozerať z postele na obľúbený seriál je síce lákavé, rozhodne to ale nie je dobre pre kvalitný spánok. Ten by mal byť ničím nerušený, len tak môže naše telo dočerpať stratené sily.. Aj tie totiž majú veľký vplyv na to, či budete v noci spať pokojne, alebo sa v posteli budete stále dookola prevaľovať a prebúdzať. Ráno sa potom prebudíte bez nálady, s kruhmi pod očami a cez deň sa vám bude len ťažko sústrediť. Aké farby sa teda do spálne hodia?sa nikdy neopozerá, je nadčasová, hodí sa ku všetkému a veľmi dobre odráža denné aj umelé svetlo.je neutrálna, staviť na ňu môžete pri spálni v industriálnom aj severskom štýle.upokojuje, v kombinácii s bielou priestor zútulní a hodí sa k boho aj severskému štýlu.• K drevenému nábytku sa hodí aj, ktorá upokojuje.farba podporí aktivitu pri vstávaní.• Do spálne sa hodí ajaleboV spálni nesmie chýbať ani šatníková skriňa alebo komoda, kam uložíte svoje veci. Nábytok by ale mal byť rozhodne funkčný, jednoduchý a ideálne aj flexibilný.do spálne sa hodia prírodné materiály? Čo sa nábytku týka, dajte prednosť drevu. Na dotvorenie atmosféry použite ľan alebo vlnu. Viete, že si môžete zaobstarať aj ľanové obliečky Na neho rozhodne nezabúdajte! Jeho výber neuponáhľajte, vyberajte ho s rozvahou. Síce do miestnosti väčšinou prúdi množstvo prirodzeného svetla, v noci vám to ale veľmi nepomôže.Okrem centrálneho svietidla tu má svoje miesto aj lampička na nočnom stolíku, od veci nie je ani bodové svetlo nad posteľou. To sa hodí aj do spálne v podkroví, so šikmým stropom. Umiestniť sem môžete aj stojaciu lampu.Viete, že spálňu s nízkym stropom opticky zväčší prisadené stropné svetlo, ktoré môže byť aj na diaľkové ovládanie, aby ste kvôli rozsvieteniu a zhasínaniu nemuseli vstávať?