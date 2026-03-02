Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ako poslední si jarné prázdniny užijú žiaci na východnom Slovensku

Ilustračné foto.. Foto: TASR - Adriána Hudecová

Ako prví prázdninovali školáci z Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja od 16. do 20. februára.

Autor TASR
Bratislava 2. marca (TASR) - Ako poslední si týždenné jarné prázdniny od pondelka užijú žiaci na východnom Slovensku - v Košickom a Prešovskom kraji. Na vyučovanie sa vrátia opäť v pondelok 9. marca.

Týždeň oddychu je už tradične rozložený podľa jednotlivých regiónov Slovenska. Ako prví prázdninovali školáci z Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja od 16. do 20. februára. Po nich mali voľno žiaci z Banskobystrického, Žilinského a Trenčianskeho kraja. Prázdninovali od 23. do 27. marca.

Posledným voľnom pre školákov pred letnými prázdninami budú veľkonočné prázdniny. Školáci budú oddychovať od 2. do 7. apríla, do lavíc sa vrátia v stredu 8. apríla.

Odmenou za celoročné úsilie budú pre školákov dva mesiace voľna v lete. Od školských povinností si oddýchnu od 1. júla do 31. augusta.

Harmonogram prázdnin zverejňuje na svojej webovej stránke Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.
