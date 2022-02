Viete, ako sa pripraviť na turistiku? Poradia vám záchranári

Červený Kláštor 4. februára (TASR) - Dobrovoľní záchranári z Pienin v náučných videách radia, ako sa pripraviť na turistiku. "Krásne počasie láka do prírody. Horská turistika však vyžaduje prípravu a v prvom rade záleží len na nás, či náš horský prechod bude bezpečný. Výlet si treba dôkladne naplánovať, posúdiť náročnosť terénu a zbaliť si všetko potrebné," zdôraznil Peter Popovič z Horskej služby Pieninského národného parku.



Videá pripravili dobrovoľní záchranári v spolupráci s Ministerstvom obrany SR. Okrem iného upozorňujú, že aj ten najkratší výlet do hôr môže skončiť nešťastím, ak sa naň návštevníci dôkladne nepripravia. „Už dávnejšie sme hľadali možnosti, ako by sme mohli vzdelávať mládež či širokú verejnosť ohľadom bezpečného pohybu v horách. V rámci výzvy ministerstva obrany sa naskytla príležitosť a podali sme úspešný projekt,” priblížil Popovič.



Videá majú edukatívny charakter, horskí záchranári a príslušníci akadémie ozbrojených síl sa v nich venujú témam, ako sú príprava na turistiku, prvá pomoc, prežitie v prírode či improvizovaná záchrana. „Interaktívne pomôcky môžu byť nápomocné aj pri organizácii kurzov života a zdravia v mimoriadnych situáciách, či poslúžiť ako metodická pomôcka,” doplnil záchranár.



Cieľom projektu je zvýšiť záujem spoločnosti o túto problematiku a okrem iného prinášajú aj modelové situácie. Prezentované odporúčania sú podľa Popoviča úzko späté aj s prácou Ozbrojených síl SR. "Dôležitá je orientácia a bezpečný pohyb v horskom teréne. Vstup do horskej oblasti je vždy spojený s určitým rizikom. Veľmi dôležitou súčasťou plánovania turistického prechodu je čas, aby sme sa vrátili z hôr pred zotmením,” vysvetľuje Popovič. V lete odporúča vyrážať na túry skoro, prioritou výbavy je dobré oblečenie do každého počasia, pevná obuv, mapa, jedlo, tekutiny a netreba zabudnúť ani na osobnú lekárničku a nabitý mobilný telefón.



„Zásahy sú u nás v Pieninách prevažne na turistickom chodníku v prielome Dunajca, kde je situovaných najviac turistov. V posledných sezónach sme však zaznamenali nárast úrazov takisto v časti Malých Pienin či na Spišskej Magure. Čoraz častejšie dochádza k nehodám pri splave Dunajca, preto plánujeme do budúcna vytvoriť sekciu vodnej záchrany na tečúcich tokoch,” dodáva Popovič s tým, že inštruktážno–metodické videá sú verejne dostupné na portáli YouTube.