Ako sa rýchlo a jednoducho zbaliť na cesty

Foto: Unsplash

Bratislava 20. septembra (OTS) - V tomto článku nájdete informácie o príprave na cestu, zoznam základných vecí a niekoľko tipov, na čo nezabudnúť pred odchodom.Príprava je nevyhnutnáPredtým, ako sa začnete baliť, je dobré, ktoré budete na dovolenku potrebovať. Ak cestujete častejšie, je ideálne mať zoznam v počítači a pred každou cestou ho len "upraviť" podľa svojich aktuálnych preferencií.Je na vás, či si zoznam vytvoríte v poznámkach v telefóne, alebo si ho vytlačíte či napíšete na papier. Najdôležitejšie je skontrolovať ho pred odchodom z domu a z hotela., najmä ak nestíhate alebo máte deravú pamäť.● Zistite si, aké bude v cieľovej destináciia aké vybavenie bude v hoteli k dispozícii (napr. uteráky , hygienické potreby).● Kufor, športová taška alebo väčší batoh - premyslite si, aká, a podľa toho vyberte počet kusov oblečenia.sú skvelým spôsobom, ako ušetriť miesto v kufri. Jednoducho do nich môžete vložiť oblečenie a vysať z nich vzduch pomocou vysávača . Nezabúdajte však, že v cieľovej destinácii nemusíte mať vysávač k dispozícii a bolo by to veľmi nepríjemné zistenie. Opýtajte sa, či vám ho niekto nepožičia.● Skontrolujte, či. Ak sa obávate, že sa rozopne alebo roztrhne, zaobstarajte si sťahovacie popruhy. Niektorí ľudia balia kufor do fólie, na iného to môže pôsobiť neesteticky. Navyše sa môže stať, že budete musieť do kufra po niečo vliezť a všetko rozbaliť... najmä pri bezpečnostnej kontrole na letisku Ponúkame vám základný zoznam nevyhnutných vecí na každú dovolenku a v závislosti od účelu vašej cesty môžete tento zoznam doplniť o špecifické vybavenie, ako sú plavky , plážový uterák alebo obuv na dlhú túru v horách.1.- nech cestujete kamkoľvek, bez základných toaletných potrieb, ako je zubná pasta, zubná kefka, šampón a sprchový gél, sa nezaobídete. V závislosti od vašich individuálnych požiadaviek pridajte dezodorant, odličovač, krém na tvár, opaľovací krém, balzam na pery, sadu na líčenie alebo gél na vlasy.2.- nemusíte mať príliš veľaani, vždy sa dajú niekde vyprať alebo kúpiť nové (môžete ich použiť ako suveníry z cesty). Ak sa chystáte za teplom, vyberte siako univerzálny kúsok, ktorý môžete použiť ako plavky ale aj na prechádzku do mesta. Samozrejme, nezabudnite na3.- počas výletu určite využijete, ideálne tie najpohodlnejšie, a ostatné topánky by sa mali vyberať podľa charakteru dovolenky -alebok vode alebo pevná, kvalitná obuv do hôr. Ďalšími doplnkami môžu byť klobúk, čiapka, slnečné okuliare alebo malá kabelka do mesta.4.- občiansky preukaz, preukaz poistenca, cestovné poistenie, cestovný pas, kreditná karta, hotovosť, letenky.5.- obväzy, náplasti, lieky proti bolesti, horúčke a tráviacim ťažkostiam by mali byť základom vašej cesty. Potom doplňte lieky proti alergii, očné kvapky alebo repelent podľa vašich individuálnych potrieb.6.- dezinfekčný prostriedok na ruky, ceruzka a papier, súprava na šitie a nožnice, tieto predmety zaberú v kufri minimum miesta a určite sa budú hodiť.7.- smartfón dnes vlastní každý, takže sa nezaobídete bez nabíjačky alebo powerbanky. Ak ste vášnivým lovcom kvalitných fotografií, pribaľte si fotoaparát v puzdre a nabíjačku. Na nerušené počúvanie hudby nezabudnite na slúchadlá s nabíjačkou.a potom to začnite ukladať do kufra alebo batohu, aby ste mali istotu, že ste na nič nezabudli.● Do príručnej batožiny si uložte doklady, peniaze, elektroniku a ďalšie nevyhnutné veci, ktoré môžete mať v prípade letu vždy pri sebe a nemusíte sa obávať ich straty. Najlepšie je mať doklady vo vrecku na zips alebo v ľadvinke, aby ste o nich mali prehľad a mohli ľahko skontrolovať, či sa nestratili.● Pred odchodom sa uistite, žev domácnosti● Nie je na škodu požiadať priateľa, suseda alebo člena rodiny, aby prišiel poliať kvety a skontrolovať, či je u vás doma všetko v poriadku.