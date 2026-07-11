< sekcia Slovensko
Ako sa stravujú deti? Prieskum odhalil znepokojujúci trend
Prieskum realizovala v máji agentúra NMS Market Research na vzorke 971 respondentov, ktorými boli rodičia detí.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 11. júla (TASR) - Čerstvé ovocie alebo zeleninu konzumuje každý deň 46 percent detí. V porovnaní s rokom 2024 ide o mierny nárast o dva percentuálne body. Vyplýva to z prieskumu vzdelávacieho programu Viem, čo zjem, ktorý sa zaoberal stravovacími návykmi u detí vo veku sedem až 13 rokov.
Prieskum realizovala v máji agentúra NMS Market Research na vzorke 971 respondentov, ktorými boli rodičia detí. Program Viem, čo zjem je súčasťou celosvetového vzdelávacieho programu Nestlé pre zdravie detí.
Deti s nadváhou podľa prieskumu konzumujú čerstvé ovocie a zeleninu menej pravidelne. Denne ich konzumuje 41 percent detí s nadváhou oproti 47 percentám detí bez nadváhy. Podľa nutričnej špecialistky spoločnosti Nestlé Markéty Veverkovej Svetová zdravotnícka organizácia odporúča denne zjesť 400 gramov ovocia a zeleniny.
V prieskume sa sledovala aj konzumácia spracovaného ovocia a zeleniny, teda mrazených, tepelne upravených produktov, kompótov či sušených produktov, ktoré sa takisto započítavajú do odporúčaného denného príjmu ovocia a zeleniny. „Každý deň ich konzumuje 12 percent detí, pričom najčastejšou frekvenciou je konzumácia jeden- až dvakrát týždenne (42 percent),“ povedala Veverková. Štatisticky významne častejšie konzumujú spracované ovocie a zeleninu každý deň deti rodičov so základným alebo s učňovským vzdelaním, mladší žiaci a deti z domácností s najnižším príjmom.
Hoci podiel detí, ktoré konzumujú jedlá rýchleho občerstvenia alebo vyprážané jedlá každý deň, zostal na podobnej úrovni ako v roku 2024 (deväť percent oproti ôsmim percentám), výrazný nárast bol zaznamenaný pri frekvencii tri- až štyrikrát týždenne, kde podiel vzrástol z osem na 13 percent. Celkový podiel detí s častou konzumáciou týchto menej vhodných jedál sa tak zvýšil na 22 percent, zatiaľ čo v roku 2024 predstavoval 16 percent. Naopak, podiel detí, ktoré jedlá rýchleho občerstvenia a vyprážané jedlá nekonzumujú vôbec, klesol z 23 na 19 percent.
Sladkosti konzumuje podľa prieskumu každý deň 45 percent detí, čo predstavuje nárast o dva percentuálne body oproti roku 2024. Do tejto kategórie patria nielen cukrovinky, ale aj sladké pečivo, zákusky a ďalšie podobné výrobky. „V deň, keď deti sladkosti konzumujú, si 63 percent z nich dopraje iba jednu porciu, zatiaľ čo 37 percent skonzumuje viac ako jednu porciu. V porovnaní s rokom 2024 (30 percent) ide o nárast o sedem percentuálnych bodov,“ spresnila Veverková.
U detí rastie i konzumácia sladených a ochutených nápojov. Z výsledkov prieskumu vyplýva, že každý deň ich pije 23 percent detí, čo je až o osem percentuálnych bodov viac ako v roku 2024 (15 percent). Zároveň klesol podiel detí, ktoré pijú výlučne nesladené nápoje, z 23 percent v roku 2024 na 15 percent v súčasnosti.
Prieskum realizovala v máji agentúra NMS Market Research na vzorke 971 respondentov, ktorými boli rodičia detí. Program Viem, čo zjem je súčasťou celosvetového vzdelávacieho programu Nestlé pre zdravie detí.
Deti s nadváhou podľa prieskumu konzumujú čerstvé ovocie a zeleninu menej pravidelne. Denne ich konzumuje 41 percent detí s nadváhou oproti 47 percentám detí bez nadváhy. Podľa nutričnej špecialistky spoločnosti Nestlé Markéty Veverkovej Svetová zdravotnícka organizácia odporúča denne zjesť 400 gramov ovocia a zeleniny.
V prieskume sa sledovala aj konzumácia spracovaného ovocia a zeleniny, teda mrazených, tepelne upravených produktov, kompótov či sušených produktov, ktoré sa takisto započítavajú do odporúčaného denného príjmu ovocia a zeleniny. „Každý deň ich konzumuje 12 percent detí, pričom najčastejšou frekvenciou je konzumácia jeden- až dvakrát týždenne (42 percent),“ povedala Veverková. Štatisticky významne častejšie konzumujú spracované ovocie a zeleninu každý deň deti rodičov so základným alebo s učňovským vzdelaním, mladší žiaci a deti z domácností s najnižším príjmom.
Hoci podiel detí, ktoré konzumujú jedlá rýchleho občerstvenia alebo vyprážané jedlá každý deň, zostal na podobnej úrovni ako v roku 2024 (deväť percent oproti ôsmim percentám), výrazný nárast bol zaznamenaný pri frekvencii tri- až štyrikrát týždenne, kde podiel vzrástol z osem na 13 percent. Celkový podiel detí s častou konzumáciou týchto menej vhodných jedál sa tak zvýšil na 22 percent, zatiaľ čo v roku 2024 predstavoval 16 percent. Naopak, podiel detí, ktoré jedlá rýchleho občerstvenia a vyprážané jedlá nekonzumujú vôbec, klesol z 23 na 19 percent.
Sladkosti konzumuje podľa prieskumu každý deň 45 percent detí, čo predstavuje nárast o dva percentuálne body oproti roku 2024. Do tejto kategórie patria nielen cukrovinky, ale aj sladké pečivo, zákusky a ďalšie podobné výrobky. „V deň, keď deti sladkosti konzumujú, si 63 percent z nich dopraje iba jednu porciu, zatiaľ čo 37 percent skonzumuje viac ako jednu porciu. V porovnaní s rokom 2024 (30 percent) ide o nárast o sedem percentuálnych bodov,“ spresnila Veverková.
U detí rastie i konzumácia sladených a ochutených nápojov. Z výsledkov prieskumu vyplýva, že každý deň ich pije 23 percent detí, čo je až o osem percentuálnych bodov viac ako v roku 2024 (15 percent). Zároveň klesol podiel detí, ktoré pijú výlučne nesladené nápoje, z 23 percent v roku 2024 na 15 percent v súčasnosti.