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Ako vie zastupiteľský úrad v zahraničí pomôcť dovolenkárom?
Zastupiteľský úrad však nemôže zabezpečiť lepšie zaobchádzanie v nemocnici alebo vo väzení v porovnaní s miestnymi občanmi.
Autor TASR
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Bratislava 1. júla (TASR) - Zastupiteľský úrad vie v zahraničí pomôcť dovolenkárom napríklad pri strate či krádeži dokladov. Môže vydať náhradný cestovný doklad pre cestu domov. Vie tiež odporučiť miestnych advokátov, tlmočníkov či lekárov. Nesmie však zasahovať do vyšetrovania, poskytovať advokátske služby a nevie ani zariadiť prepustenie osoby z väzenia. Pre TASR to uviedlo ministerstvo zahraničných vecí.
Slovenská ambasáda môže aj sprostredkovať kontakt s miestnymi úradmi či políciou, ponúknuť adresy charitatívnych organizácií poskytujúcich stravu a nocľah či odporučiť postup v prípade nehody, zranenia alebo úmrtia.
Zastupiteľský úrad však nemôže zabezpečiť lepšie zaobchádzanie v nemocnici alebo vo väzení v porovnaní s miestnymi občanmi, zaplatiť účty za liečenie, ubytovanie, cestu, právnu pomoc či čokoľvek iné a poskytovať služby cestovných kancelárií, leteckých spoločností, bánk, telefónnych operátorov či špecializovaných organizácií. Nezabezpečí ani ubytovanie, prácu alebo pracovné povolenie.
„V prípade úmrtia občana SR v zahraničí je potrebné získať úmrtný list vydaný príslušným úradom štátu, kde došlo k úmrtiu. Tento doklad je bezpodmienečne nutný na ďalšie vybavovanie náležitostí spojených s úmrtím na území SR (napríklad pri registrácii úmrtia, vydaní slovenského úmrtného listu, dedičskom konaní a podobne). Zároveň je veľmi dôležité, aby bol úmrtný list vydaný cudzím štátom osvedčený na použitie v Slovenskej republike. Naše zastupiteľské úrady v zahraničí sú bežne nápomocné pozostalým a vedia ich náležitým spôsobom usmerniť, ako v takýchto prípadoch postupovať,“ poukázalo ministerstvo.
Slovenská ambasáda môže aj sprostredkovať kontakt s miestnymi úradmi či políciou, ponúknuť adresy charitatívnych organizácií poskytujúcich stravu a nocľah či odporučiť postup v prípade nehody, zranenia alebo úmrtia.
Zastupiteľský úrad však nemôže zabezpečiť lepšie zaobchádzanie v nemocnici alebo vo väzení v porovnaní s miestnymi občanmi, zaplatiť účty za liečenie, ubytovanie, cestu, právnu pomoc či čokoľvek iné a poskytovať služby cestovných kancelárií, leteckých spoločností, bánk, telefónnych operátorov či špecializovaných organizácií. Nezabezpečí ani ubytovanie, prácu alebo pracovné povolenie.
„V prípade úmrtia občana SR v zahraničí je potrebné získať úmrtný list vydaný príslušným úradom štátu, kde došlo k úmrtiu. Tento doklad je bezpodmienečne nutný na ďalšie vybavovanie náležitostí spojených s úmrtím na území SR (napríklad pri registrácii úmrtia, vydaní slovenského úmrtného listu, dedičskom konaní a podobne). Zároveň je veľmi dôležité, aby bol úmrtný list vydaný cudzím štátom osvedčený na použitie v Slovenskej republike. Naše zastupiteľské úrady v zahraničí sú bežne nápomocné pozostalým a vedia ich náležitým spôsobom usmerniť, ako v takýchto prípadoch postupovať,“ poukázalo ministerstvo.