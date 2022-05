Ako vyzerá aktuálna situácia na poli dostupnosti elektrospotrebičov

Foto: DATART

Bratislava 9. mája (OTS) - Globálny nedostatok čipov, pandémia aj aktuálne dianie nepriaznivo ovplyvňovali aj dostupnosť elektrospotrebičov. Aj napriek tomu sa však situáciu darí stabilizovať tak, aby si mohli zákazníci naďalej vyberať zo širokého sortimentu bez výrazných obmedzení.Posledné dva roky sa aj v elektrotechnickej brandži niesli v znamení globálneho nedostatku polovodičových čipov pre kombináciu viacerých udalostí a faktorov. V čase covidovej pandémie sa napríklad vypomstila koncentrácia výroby čipov do Ázie. Výpadky sa potom prejavili vo výrobe a predaji niektorých druhov domácich spotrebičov a spotrebnej elektroniky.Globálny nedostatok čipov z hľadiska siete DATART stáleV kategórii domácich spotrebičov pretrvávajú, tam sa však – vďaka aktívnemu prístupu DATARTU – situácia už viditeľne zlepšuje. Osobitnou kapitolou z hľadiska nerovnováhy medzi ponukou a dopytom je herná konzola Sony PS5, ktorej dodávky od výrobcu dlhodobo nestačia na pokrytie záujmu fanúšikov počítačových hier.Riziko pre časť dodávok predstavuje aj nová vlna covidu v Číne, pre ktorú vláda zaviedla vo veľkých mestách obmedzenia pohybu osôb, čím sa obmedzila aj ekonomická aktivita. Z pohľadu spotrebiteľov v Európe to potenciálne mohlo hroziť nedostatkompoznamenáva marketingová riaditeľka značky DATART Sabina Boudová. Skladové zásoby DATARTU v súčasnosti pokrývajú trojmesačný predaj a predajca zároveň robí kroky k získaniu alternatívnych dodávateľov, takže väčšie problémy nepredpokladá.konštatuje Sabina Boudová.Z titulu uvedených dôvodov a krízových situácií zatiaľ v sieti DATART nedochádza k skokovému zdražovaniu produktov. Ceny niektorých produktov môžu podliehať miernemu zvýšeniu pre vyššie náklady na dopravu.DATART z hľadiska ponuky nezaznamenal problémy priamo súvisiace s výpadkami výroby pre vojnu na Ukrajine. Niektorí dodávatelia sú však nútení hľadať nové riešenia pre nákup komponentov.vysvetľujeUkrajina je totiž významným dodávateľom surovín a komponentov pre elektrotechnický priemysel, napríklad lítia a tiež neónu používaného v technológiách na produkciu čipov. Vyrábajú sa tam aj káblové zväzky. Tieto výroby boli pre vojnu zastavené alebo výrazne obmedzené. Problémy spôsobujú výrobcom aj sankcie voči Rusku, ktoré je veľkým producentom viacerých surovín využívaných v elektrotechnike a výrobe spotrebičov, osobitne kobaltu, niklu a paládia.Trendom posledných mesiacov v celej EÚ je zdražovanie energií, ktoré dopadá na domácnosti aj na podniky. V prípade podnikov išlo o vyše trojnásobné zdraženie plynu oproti minulému roku, zároveň vyššie ceny motorových palív zvyšujú cenu dopravy. To sa prenáša do výsledných cien viacerých výrobkov.Domácnostiam pritom narástli regulované ceny energií medziročne v priemere o vyše 10 %, väčší šok však má prísť na budúci rok. Podľa slovenského Úradu pre reguláciu sieťových odvetví môžu ceny elektriny a plynu pre domácnosti v roku 2023 vyskočiť aj na dvojnásobok. Obavy z vysokých nákladov na energie potom aj u zákazníkov DATARTU zvyšujúV súvislosti s hrozbou odpojenia od ruského plynu a zdraženia sa už nejaký čas prejavuje aj vyšší dopyt po elektrických varičoch.hovorí Sabina Boudová.Marketingová riaditeľka značky DATART Sabina BoudováFoto: DATARTV prípade iného bežného sortimentu však obavy spojené s rastom cien energií zásadnejšie nezmenili nákupné správanie zákazníkov siete DATART.Vojna na Ukrajine sa na preferenciách výrobkov nakupovaných v sieti DATART prejavuje aj ďalším spôsobom, ktorý súvisí s potrebami utečencov prichádzajúcich na Slovensko. Tí potrebujú riešiť napríklad také veci, ako nabitie mobilného telefónu.konštatuje šéfka marketingu s tým, že všeobecne vzrástol dopyt po príslušenstve k mobilom., ktorý vyvolali obavy zákazníkov z rastu cien energií, reagoval DATART aj vytvorením špeciálnej stránky na svojom webovom portáli. Stránka datart.sk/usetrite je venovaná úsporám energií v domácnosti a, ako ajObsahuje aj