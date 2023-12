Akreditácie vysokých škôl budú v európskej databáze EQAR

Bratislava 20. decembra (TASR) - Akreditácie slovenských vysokých škôl budú zverejňované v Európskom registri zabezpečovania kvality vo vysokom školstve (EQAR). Na stredajšej tlačovej besede o tom informoval predseda výkonnej rady Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) Robert Redhammer. Týmto krokom by sa malo podľa neho Slovensko zaradiť medzi ostatné vyspelé krajiny Európy v zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania.



"Je to významný míľnik, pretože završuje temer desaťročné úsilie dostať sa späť medzi vyspelé krajiny v Európe, ktoré aj v oblasti kvality vysokoškolského vzdelávania napĺňajú tézy a štandardy európskeho vysokoškolského priestoru," uviedol Redhammer. Všetky rozhodnutia vrátane hodnotiacich správ agentúry tak budú podľa neho ľahko dostupné.



"Chcem poblahoželať slovenskej akreditačnej agentúre k takémuto úspechu, ale ten úspech nie je inštitucionálny, je to úspech Slovenska a znamená to obrovský prínos aj pre študentov vysokých škôl na Slovensku, pretože vďaka tomu získajú možnosť do budúcna spolupracovať aj na prestížnejších programoch," povedal minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Absolventom slovenských vysokých škôl budú podľa neho v zahraničí ľahšie uznávať ich vzdelanie.



SAAVŠ priblížila, že aktuálne sa realizuje hodnotenie viacerých vysokých škôl. Prvé hodnotiace správy už zaslali na vyjadrenie vysokým školám. K jednotlivým konaniam má SAAVŠ prijímať uznesenia vo februári budúceho roka.