Akreditačná agentúra pozastavila 20 študijných programov

Bratislava 4. septembra (TASR) - Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) pozastavila 20 študijných programov. Dôvodom je nesplnenie akreditačných kritérií. Súčasne majú školy jeden rok na to, aby upravili programy a spĺňali tak nové akreditačné štandardy. V piatok na tlačovej konferencii o tom informoval predseda výkonnej rady SAAVŠ Robert Redhammer. Agentúra rozhodovala o 168 študijných programoch a 21 právach vysokých škôl robiť habilitačné a inauguračné konanie.



"Pre študentov aktuálne študujúcich dané programy to neznamená ohrozenie možnosti doštudovať," poznamenal Redhammer. Dodal, že ide o programy zo spoločenských, prírodovedných vied aj techniky.



Akreditácie bez časového obmedzenia udelila SAAVŠ 148 študijným programom. Piatim študijným odborom odňala právo uskutočňovať habilitačné a inauguračné konania, čiže menovať docentov a profesorov. Všetky začaté konania sa tak podľa Redhammera majú zastaviť. Redhammer priblížil, že ak by vysoké školy chceli toto právo získať naspäť, musia splniť určité podmienky.



Najčastejšími pochybeniami vysokých škôl boli napríklad novonavrhovaní garanti, ktorí neboli odborníkmi v odbore. Nedostatkom bola aj nízka angažovanosť na pracovisku pre plný pracovný úväzok. Agentúra hovorí aj o nedostatočnej vedeckej tvorivej činnosti garanta.



SAAVŠ zhodnotila, že väčšina škôl kritériá splnila. "Vysoké školy boli posudzované podľa predpisov platných do 31. októbra 2018. Ide o prechodný jav, ďalšie rozhodovania budú naplno podľa nových kritérií," povedal Redhammer. Pripomenul, že od 1. septembra sú účinné nové akreditačné štandardy, takže ďalšie konania budú podliehať novým pravidlám.