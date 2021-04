Aktéri vo vzdelávaní radia využiť financie na digitalizáciu inak

Bratislava 15. apríla (TASR) - V čase návratu detí do škôl po druhej vlne pandémie ochorenia COVID-19 sa finalizuje podoba plánu obnovy. Balík financií na investíciu do digitalizácie škôl v rámci komponentu nazvaného Vzdelávanie v 21. storočí by sa podľa účastníkov Stálej konferencie aktérov vo vzdelávaní (SKAV) a projektu Deti nepočkajú mohol využiť lepšie, ako navrhuje súčasná podoba plánu obnovy. TASR o tom informoval hovorca projektu Deti nepočkajú Anton Oberhauser.



Tvrdia, že riešením je napríklad nákup technického vybavenia na sieťovanie škôl, aby sa vytvorila možnosť delenia sa o vyučovacie hodiny s ďalšími školami. Podľa nich sa ministerstvo školstva v týchto dňoch zaoberá témou digitalizácie základných a stredných škôl. V rámci národných projektov i plánu obnovy plánuje základné digitálne vybavenie škôl a uvažuje aj o zriadení pozície takzvaných digitálnych koordinátorov. Aktéri vo vzdelávaní tvrdia, že uvedené kroky sú nevyhnutné a nesú v sebe i náznak inovácie.



Účastníci SKAV považujú za nevyhnutné nielen zadefinovanie cieľov digitálnej transformácie škôl, ale aj konkrétnych krokov na ich naplnenie. Jedným z prvých potrebných je podľa nich napríklad postupné nastavovanie škôl na hybridné vzdelávanie, ktoré by sa v prepojení so sieťovaním škôl stalo príležitosťou na spoločné hodiny či šírenie know-how. "Predstavte si, aké skvelé by bolo, ak by sme napríklad 40 pilotných škôl, ktoré overujú nový vzdelávací obsah (kurikulum), vybavili z plánu obnovy technológiami a cez vzájomné sieťovanie im umožnili o skúsenostiach z novovznikajúcej dobrej praxe diskutovať, a tým ju aj prirodzene šíriť. Zaradili by sme sa možno k desiatkam priekopníckych krajín, ktoré takýto krok už urobili," uviedla Viera Grohová z Fóra proaktívnych škôl, ktorá poskytuje ako konzultant Štátneho pedagogického ústavu školám zapojeným do pilotného overovania odbornú, metodickú a didaktickú podporu.



V rámci projektu Deti nepočkajú vzniká SKAV v SR, široké spektrum dotknutých strán "od jaslí po vedu". Jej ambíciou je stať sa dlhodobým zdrojom proaktívnych návrhov riešení chrániacich najmä najlepší záujem detí.