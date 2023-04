Aktivisti spustili petíciu za vyhlásenie referenda

Bratislava 11. apríla (TASR) - Občianska iniciatíva Referendum23 spustila petíciu za vyhlásenie referenda. Má obsahovať sedem kultúrno-etických otázok, týkajúcich sa napríklad legalizácie marihuany na lekárske a rekreačné účely či povolenia registrovaných partnerstiev párov bez ohľadu na ich pohlavie. Na utorkovom brífingu v Bratislave o tom za iniciatívu informoval Ján Kuráň, ktorý je zároveň ružomberským mestským poslancom.



Koniec kultúrnych vojen, stabilizácia funkčného štátu či koniec nenávisti sú podľa aktivistov dôvody, prečo volajú po referende. "Sme presvedčení, že jedinou cestou, ako vniesť do krajiny pokoj, je referendum, ktoré okrem zjednotenia rozdelenej spoločnosti prinesie aj nemalé finančné prostriedky," uviedol Kuráň. Navždy by sa tým podľa neho vyriešili otázky, ktorými sa politici iba zakrývajú.



Okrem legalizácie marihuany a povolenia registrovaných partnerstiev sa ďalšie otázky v referende dotýkajú bezplatných menštruačných hygienických pomôcok pre ženy, ktoré nemajú dostatok financií, menštruačného voľna, práva na umelé ukončenie tehotenstva, možnosti voliť cez internet či v individuálnych prípadoch umožnenia eutanázie.



Iniciatíva na svojom webe uvádza, že cieľom je vyzbierať dostatok podpisov od občanov, aby referendum mohlo byť spojené so septembrovými parlamentnými voľbami. Zároveň deklaruje, že nie je napojená na žiadnu politickú stranu, cirkev či obchodnú spoločnosť. Občianski aktivisti však oslovili všetky politické strany s prosbou o podporu pri zbieraní podpisov, ale aj účasti na referende.



Referendum v zmysle Ústavy SR vyhlasuje prezident SR, ak o to petíciou požiada aspoň 350.000 občanov.