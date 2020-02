Aktivisti žiadajú strany, aby sa pripojili ku klimatickej politike

Bratislava 12. februára (TASR) - Environmentálni aktivisti žiadajú politické strany, aby sa pripojili k ambicióznej klimatickej politike. TASR požiadala o reakciu osem politických strán, ktoré v doterajších predvolebných prieskumoch dosahujú viac ako päť percent. Na otázky neodpovedali koalícia PS-Spolu, Za ľudí a KDH.



Organizácia Greenpeace spolu s Fridays for Future Slovensko, Znepokojené matky a Nestrácajme čas majú na politické strany tri požiadavky. Chcú, aby strany podporili cieľ zníženia emisií Európskej únie o 65 percent do roku 2030. Druhou požiadavkou je vypracovanie plánu, ktorý zabezpečí dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2040. Žiadajú aj, aby sa do roku 2050 sto percent energie vyrábalo z obnoviteľných zdrojov.



Smer-SD považuje výzvu za politicky motivovanú. "Počas vlády sa Smer-SD prihlásila k dvom kľúčovým dokumentom súvisiacim s trvalo udržateľným rozvojom. Jedným z nich je Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj Organizácie spojených národov a rovnako sme sa zaviazali aj ku klimatickej dohode z Paríža," skonštatoval hovorca Smeru-SD Ján Mažgút.



SNS hovorí, že požiadavky majú svoj zmysel a význam. K problematike sa však musí pristúpiť s chladnou hlavou, uviedla za stranu jej hovorkyňa Zuzana Škopcová. "Niektoré z ich požiadaviek podporujeme, iné však s ohľadom na ľudí nie je možné podporiť," povedala. Dosiahnutie uhlíkovej neutrality je podľa SNS do roku 2040 splniteľné, nesmie však ohroziť energetickú bezpečnosť SR.



Členovia SaS Anna Zemanová a Karol Galek reagovali, že strana sa nezúčastní na pretekoch o percentá, pretože takéto spôsoby potom vedú k neuváženým rozhodnutiam. Chcú však, aby vláda v prvom rade rozhodla o tom, že uhlie sa nebude využívať ako strategická surovina a odpíše sa tým z evidencie. Súhlasia aj s vypracovaním plánu s riešeniami pre postupné dosiahnutie uhlíkovej neutrality.



Hnutie Sme rodina sa k výzve pripája. Dodáva však, že vyrobiť 100 percent energie z obnoviteľných zdrojov do roku 2050 je ambiciózny plán, ktorý nevychádza z dostatočného počtu spoľahlivých dát. Na druhej strane to hnutie považuje za kľúčovú oblasť, ktorá má zásadný vplyv na životné prostredie.



"Je veľmi ľahké a politicky lákavé odpovedať na všetky tri časti výzvy jednoznačné áno. Z hľadiska ekologickej výzvy nášho hnutia výzvu podporujeme, netrúfame si však bez hlbšej analýzy potvrdiť navrhované načasovanie a kvantifikáciu," povedal pre TASR Ján Mičovský za hnutie OĽaNO.