< sekcia Slovensko
Chrípková sezóna bola silnejšia ako vlani. Zatvárať museli stovky škôl
Počas chrípkovej sezóny 2024/2025 evidovali lokálne aj okresné epidémie, ktoré postihli takmer celé územie Slovenskej republiky.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 2. novembra (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR zaznamenal v chrípkovej sezóne 2024/2025 o niečo vyššiu aktivitu chrípky v porovnaní s predchádzajúcou chrípkovou sezónou. Krivka chorobnosti na akútne respiračné ochorenia mala typický sezónny charakter s dvoma vlnami, ktoré boli prerušené obdobím vianočných sviatkov. Úrad o tom informoval na webe.
„Prvý pozvoľný nárast chorobnosti sme zaznamenali od 40. kalendárneho týždňa 2024 s maximom v 51. kalendárnom týždni 2024, teda v týždni pred začiatkom vianočných prázdnin. Druhý prudší nárast chorobnosti nastal v závere vianočných prázdnin a hlavne v nasledujúcich týždňoch po návrate detí do škôl a škôlok. Konkrétne sme nárast chorobnosti zaznamenali od 1. kalendárneho týždňa 2025 s dosiahnutím maxima v 5. kalendárnom týždni 2025,“ spresnil ÚVZ.
Počas chrípkovej sezóny 2024/2025 evidovali lokálne aj okresné epidémie, ktoré postihli takmer celé územie Slovenskej republiky. Celoštátnu chrípkovú epidémiu na Slovensku nezaznamenali.
Chrípková sezóna 2024/2025 si vyžiadala zatvorenie jedného zariadenia pre deti do troch rokov, 1374 zatvorených materských škôl, 1367 základných škôl a 97 stredných škôl. „Najviac zatvorení sme evidovali v 5. kalendárnom týždni 2025 s počtom 781 zariadení,“ dodal úrad.
„Prvý pozvoľný nárast chorobnosti sme zaznamenali od 40. kalendárneho týždňa 2024 s maximom v 51. kalendárnom týždni 2024, teda v týždni pred začiatkom vianočných prázdnin. Druhý prudší nárast chorobnosti nastal v závere vianočných prázdnin a hlavne v nasledujúcich týždňoch po návrate detí do škôl a škôlok. Konkrétne sme nárast chorobnosti zaznamenali od 1. kalendárneho týždňa 2025 s dosiahnutím maxima v 5. kalendárnom týždni 2025,“ spresnil ÚVZ.
Počas chrípkovej sezóny 2024/2025 evidovali lokálne aj okresné epidémie, ktoré postihli takmer celé územie Slovenskej republiky. Celoštátnu chrípkovú epidémiu na Slovensku nezaznamenali.
Chrípková sezóna 2024/2025 si vyžiadala zatvorenie jedného zariadenia pre deti do troch rokov, 1374 zatvorených materských škôl, 1367 základných škôl a 97 stredných škôl. „Najviac zatvorení sme evidovali v 5. kalendárnom týždni 2025 s počtom 781 zariadení,“ dodal úrad.