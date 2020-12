Aktivity v oblasti BOZP sa majú zamerať aj na psychosociálne riziká

Bratislava 16. decembra (TASR) – Aktivity v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) vrátane výskumu by sa mali v ďalších rokoch zamerať aj na nové riziká súvisiace s novými technológiami a uplatňovaním konceptu inteligentného priemyslu, riziká súvisiace s novými formami práce a demografickým vývojom vrátane starnutia pracovnej sily, ako aj na psychosociálne riziká. Vyplýva to z návrhu Stratégia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Slovenskej republiky na roky 2021 až 2027 a programu jej realizácie na roky 2021 – 2023, ktorý v stredu schválila vláda.



"Primárnym cieľom stratégie je prijímanie a presadzovanie účinných preventívnych opatrení na úrovni štátu, ako aj zamestnávateľov s cieľom vytvárať dlhodobo udržateľné dôstojné pracovné podmienky na udržanie nízkeho počtu pracovných úrazov posilňovanie významu kultúry bezpečnosti práce a šírenie osvety v oblasti BOZP,“ pripomína Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR – predkladateľ materiálu.



Autori dokumentu odporúčajú v medzirezortnej spolupráci zaviesť mechanizmy použiteľné pre existujúce a novovznikajúce psychosociálne riziká zamerané na včasné odhalenie a pomoc v prípade duševnej a mentálnej záťaže súvisiacej s prácou. Pripomínajú aj dôležitosť zamerania aktivít vrátane výskumu na témy, ktoré sú predmetom kampaní Výboru vrchných predstaviteľov inšpekcie práce (SLIC), či už ide o poruchy podporno-pohybovej sústavy súvisiace s prácou, expozíciu chemickým látkam a faktorom, ktorými sú nebezpečné látky, karcinogény či mutagény.



Prioritami stratégie na roky 2021 – 2023 s výhľadom do roku 2027 ostáva úlohu medializovať a organizovať aktivity v oblasti BOZP v SR, participovať na medzinárodných aktivitách a kooperácii s podobnými aktivitami v zahraničí, rovnako poskytovať a prehlbovať poradenstvo i osvetu v tejto oblasti. Aktualizovaná stratégia má takisto implementovať doposiaľ účinné a efektívne opatrenia, ktoré vychádzajú zo súčasne platnej Stratégie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v SR na roky 2016 - 2020.