Aktualizovali kontingenčný plán pre možný hromadný príchod Ukrajincov

Bratislava 28. júna (TASR) - Vláda na stredajšom rokovaní odobrila aktualizáciu kontingenčného plánu pre riešenie mimoriadnej situácie v súvislosti s možným hromadným príchodom Ukrajincov na Slovensko spôsobeným eskaláciou vojny na Ukrajine. Materiál predložilo na rokovanie kabinetu Ministerstvo vnútra (MV) SR.



Aktualizovaný kontingenčný plán zodpovedá obdobiu od júla do decembra 2023. Je spracovaný na základe vysokorizikového scenára na základe posledných údajov poskytnutých Európskou komisiou. "Pri tomto scenári by mohlo prísť k presunom do SR v celkovom počte 280.000 nových utečencov pri nepretržitom prekračovaní hraníc v priebehu jedného mesiaca priemerne v počte približne 8000 osôb denne," priblížilo ministerstvo. Aktivácia kontingenčného plánu je rozdelená do viacerých fáz podľa počtu osôb prekračujúcich štátnu hranicu SR s Ukrajinou.



Rýchlejší pohyb utečencov sa očakáva pri zhoršených poveternostných podmienkach. "Preto dočasne môže prísť k zvýšeniu náporu na hraničné priechody so SR na úrovni približne 15.000 osôb denne po dobu približne 15 dní," uviedli z rezortu vnútra. Plán pri rizikovom scenári vychádza z predpokladu, že počet osôb, ktoré požiadajú o štatút dočasného útočiska, bude zásadne vyšší ako v roku 2022. "Teda približne na úrovni 45 percent z prichádzajúcich, čo tvorí predpoklad približne 125.000 odídencov so žiadosťou o štatút dočasného útočiska v SR," dodali.



Schválený návrh rieši scenár, aktiváciu, postup a ciele kontingenčného plánu pre zabezpečenie bezpečného a dôstojného vstupu a pobytu pre ukrajinských utečencov v súvislosti s vojenskou operáciou Ruskej federácie na Ukrajine. "Taktiež sa zameriava na zabezpečenie prístupu k materiálnej, právnej, psychosociálnej a zdravotnej podpore pre odídencov, zvýšenú pozornosť venuje ochrane osôb so špecifickými potrebami (maloletí, zdravotne postihnutí a pod.) a ich preprave po území SR," spresnil rezort.



Ministerstvo vnútra podľa ministra Ivana Šimka aj naďalej pokračuje v budovaní kapacít civilnej ochrany, ktorá bola roky na okraji záujmu. "Materiálno-technické vybavenie tak nebude slúžiť iba na potreby spojené s mimoriadnou situáciou, ale bude môcť byť použité v prípade potreby kdekoľvek a kedykoľvek v prípade akejkoľvek mimoriadnej situácie," uviedol šéf rezortu vnútra.



V súvislosti s optimalizáciou nasadených síl a prostriedkov ministerstvo po dohode s partnermi z iných rezortov, mimovládnymi organizáciami a samosprávami pristupuje od 1. júla k ukončeniu prevádzky tranzitného centra v Michalovciach a tiež poskytovania núdzového ubytovania v priestoroch hraničného priechodu Vyšné Nemecké.



"Tranzitné centrum v Košiciach, ktoré je v prevádzke Okresného úradu Košice, bude za podpory mimovládnych organizácií pokračovať v poskytovaní služieb v doterajšom režime aj naďalej," priblížila hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová. Všetci aktéri však budú aj naďalej pripravení v krátkom čase obnoviť poskytovanie služieb v plnom rozsahu a v súlade s kontingenčným plánom.



Predložený materiál nebol predmetom pripomienkového konania z dôvodu naliehavosti. Vplyv na rozpočet verejnej správy je rozdelený na fixné náklady vo výške 5,14 milióna eur a variabilné náklady odvíjajúce sa od počtu odídencov prichádzajúcich na územie SR vo výške takmer 26,61 milióna eur.