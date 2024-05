Aktualizovaný plán ráta s obnovou Štátnej opery v rokoch 2025-2028

Bratislava 16. mája (TASR) - Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky a priestorov Štátnej opery (ŠO) v Banskej Bystrici by sa mala realizovať v rokoch 2025-2028, verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukcie by malo byť vyhlásené v júni 2024. Vyplýva to z návrhu aktualizácie uznesenia vlády z roku 2019, ktorým kabinet schválil alokáciu výdavkov na rekonštrukciu. Návrh predložilo vo štvrtok Ministerstvo kultúry (MK) SR do medzirezortného pripomienkového konania (MPK).



Vzhľadom na aktuálny stav pôvodnej investičnej akcie, plánovanej na roky 2019-2022 a doteraz nevyčerpané prostriedky v predchádzajúcich rokoch, navrhol rezort kultúry aktualizovať harmonogram rekonštrukcie a tiež upraviť finančný plán. "Podľa štátnej expertízy je predpokladaná cena verejnej práce 30.046.970 eur s DPH v cenovej úrovni 3. kvartálu 2019, čo po prepočítaní indexom stavebných prác na cenovú úroveň 4. kvartálu 2023 predstavuje 44.139.000 eur s DPH," informovalo MK.



Návrh nového harmonogramu financovania ráta s tým, že výdavky na rok 2025, kedy by sa malo začať so samotnou rekonštrukciou, budú kryté z nevyčerpaných finančných prostriedkov. Tranže na ďalšie roky stanovuje aktualizovaný návrh finančného plánu.