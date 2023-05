Aktuálne je v parlamente 52 nezaradených poslancov a štyri kluby

Bratislava 27. mája (TASR) - Aktuálne pôsobí v parlamente 52 nezaradených poslancov, ostatní sú združení v štyroch poslaneckých kluboch. Počas volebného obdobia zanikli kluby ĽSNS a Za ľudí, keďže počet ich členov klesol pod zákonom stanovených osem.



Najsilnejší klub má naďalej OĽANO, je v ňom 35 poslancov. Na začiatku volebného obdobia mal klub 53 členov. Postupne ho niektorí opustili. Najviac ich odišlo spolu s expremiérom Eduardom Hegerom, ktorý vytvoril nový subjekt a po vymenovaní vlády odborníkov sa vrátil do parlamentných lavíc spolu s členmi bývalej vlády.



Druhý najpočetnejší klub má Smer-SD, tvorí ho 27 zákonodarcov. Po voľbách v roku 2020 klub združoval 38 poslancov. Jedenásti odišli spolu s expremiérom Petrom Pellegrinim do jeho novej strany.



Klub SaS má 20 poslancov. V priebehu volebného obdobia sa posilnil v porovnaní s počiatočným počtom členov 13. K liberálom sa pridali viacerí bývalí členovia strany Za ľudí. Klub strany následne zanikol, keďže nespĺňal podmienku mať aspoň osem členov.



Hnutie Sme rodina združovalo po nástupe do parlamentu v klube 17 zákonodarcov, aktuálne ich má 16. Síce klub počas uplynulého obdobia nabral aj nových poslancov, dvaja pôvodní ho opustili.



Zaniknutý klub ĽSNS mal pôvodne 17 členov a klub Za ľudí 12.