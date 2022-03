Aláč:Exsiskár nemal prístup k informáciám zaujímavým pre cudzie služby

Bratislava 23. marca (TASR) - Bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby (SIS), zadržaný a neskôr prepustený v súvislosti s prípadom ruskej špionáže, nemal prístup k informáciám, ktoré by mohli byť zaujímavé pre cudziu službu. Riaditeľ SIS Michal Aláč to uviedol v stredu po rokovaní Osobitného výboru Národnej rady (NR) SR na kontrolu činnosti SIS. Výbor sa konal netradične v priestoroch SIS, venoval sa správe o činnosti služby za rok 2021 a čerpaniu rozpočtových prostriedkov.



Ako priblížil Aláč, expríslušník SIS, spájaný s prípadom vyzvedačstva a korupcie spojenej s Ruskou federáciou, pracoval v regionálnych štruktúrach. Zo služby odišiel koncom roka na vlastnú žiadosť. V súvislosti s činnosťou cudzích spravodajských služieb na území SR šéf SIS podotkol, že sa nimi zaoberajú neustále. Rovnako majú kontrolné mechanizmy vzťahujúce sa aj na príslušníkov SIS. Pripustil, že na Slovensku môžu pôsobiť príslušníci spravodajských služieb pod diplomatickým krytím.



Podľa podpredsedu parlamentu a výboru Gábora Grendela (OĽANO) bolo očividné, že v minuloročnej správe SIS mali informácie o pôsobení cudzích spravodajských služieb z iných ako spojeneckých krajín vlani "trošku vyššiu prioritu", boli na popredných stranách a podrobnejšie ako v minulosti.



Predseda výboru Marián Saloň (Smer-SD) v súvislosti so situáciou na Ukrajine upozornil na zvyšujúce sa očakávania od spravodajskej služby. Verí, že sa zohľadnia aj pri možných rokovaniach o rozpočte a že výbor SIS pri téme rozpočtu podporí. Ako zdôvodnil, Slovensko je vo vzťahu k vojne na Ukrajine nárazníkovou krajinou a bude potrebné sa zaoberať aj následnou situáciou, ktorá môžu na Slovensku vzniknúť, či už pre príchod utečencov alebo iných ľudí.



„Máme určite kapacity, ktoré sa musia venovať spravodajským prioritám. Pokiaľ by došlo k nárastu tých priorít alebo bezpečnostnému incidentu, ako vidíme teraz na našej východnej hranici, vždy je potreba nejakým spôsobom proaktívne reagovať, napríklad aj formou navýšenia tabuľkových miest alebo počtov príslušníkov,“ reagoval riaditeľ SIS na otázku o personálnom zabezpečení SIS.