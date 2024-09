Alarmujúce číslo: Vlani evidujú 3000 pokusov o samovraždu

Bratislava 10. septembra (TASR) - Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR eviduje v minulom roku 2951 výjazdov v súvislosti s prípadmi, pri ktorých bola stanovená diagnóza "pokus o samovraždu". Z toho bolo 2494 pacientov prevezených do nemocnice. TASR o tom informovala hovorkyňa OS ZZS Petra Klimešová pri príležitosti utorkového Svetového dňa prevencie samovrážd.



"Do 31. augusta tohto roka evidujeme 2118 takýchto výjazdov s následným transportom 1795 pacientov do nemocníc. Čo znamená, že do konca roka predpokladáme minimálne rovnaký počet výjazdov k pacientom so suicidálnymi sklonmi," doplnil riaditeľ OS ZZS Osama Al-Khaldi.



Priblížil, že zo strany volajúceho v týchto prípadoch prevládajú intenzívne emócie a často neochota spolupracovať. "Prioritou pre operátora je, aby pacient počkal v bezpečí na príchod záchrannej zdravotnej služby," vysvetlil.



Takéto konanie môže podľa psychologičky Andrey Husárovej naznačovať viacero rizikových faktorov. "Najčastejšie je to pomenovanie svojich úvah alebo túžob o tom, že už nechcú ďalej žiť. Opisujú zároveň psychickú bolesť, beznádej, pocity viny, bezmocnosť či osamelosť. Ďalším náznakom rizika je, ak sa tieto myšlienky spoja aj s objektívne záťažovými životnými situáciami," doplnila. Môže ísť napríklad o rodinný či partnerský konflikt, stratu zamestnania, školský neúspech, vylúčenie z kolektívu, závažné ochorenie, ale aj prežitie traumy v minulosti, strata blízkej osoby alebo ak človek pochádza z dlhodobo traumatizujúceho rodinného prostredia.



Úľavu podľa odborníčky prinesie možnosť hovoriť o svojich trápeniach a priestor pre ventiláciu emócií. "Odborná pomoc je však nevyhnutná obzvlášť v situáciách, keď náš blízky pomenováva aj konkrétne spôsoby ukončenia života, keď sa už v minulosti pokúsil o samovraždu, ak nadmerne konzumuje alkohol či iné psychoaktívne látky," priblížila Husárová. Linku tiesňového volania 155 by mali ľudia zavolať v prípade, ak osoba započala suicidálne konanie alebo je k nemu silne vnútorne motivovaná.



OS ZZS pripomína, že pomoc pre ľudí s úmyslom ukončiť život, ako aj pre ich blízkych poskytujú linky psychologickej pomoci. Zverejnené sú na internetovej stránke Ligy za duševné zdravie alebo na internetovom portáli www.pomocexistuje.sk.