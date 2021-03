Alena Zs., obvinená z prípravy vrážd 3 prokurátorov, zostáva vo väzbe

Banská Bystrica 16. marca (TASR) – Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, v utorok rozhodol, že Alena Zs. zostáva vo väzbe do 3. novembra. Je obvinená v kauze prípravy vrážd súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku, špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a prokurátora generálnej prokuratúry Petra Šufliarskeho. Rozhodnutie nie je právoplatné. Obvinená proti nemu podala sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať Najvyšší súd SR.



Alena Zs. je obvinená z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy v štádiu pokusu a vo väzbe je z dôvodu, aby nemohla utiecť, ovplyvňovať svedkov na slobode a pokračovať v trestnej činnosti.



Podľa jej právneho zástupcu Štefana Neszméryho jeho klientka nečakala, že by ju z väzby prepustili. Očakávali však vypustenie jedného – dvoch dôvodov väzby, a to kolúznej a preventívnej.



Alena Zs. bola obžalovaná v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. ŠTS ju spod obžaloby oslobodil, rozsudok však stále nie je právoplatný. Rovnako nie je právoplatný ani 21-ročný trest, ktorý jej vlani vymeral súd v prípade vraždy exprimátora Hurbanova Lászlóa Basternáka, kde mala vystupovať ako sprostredkovateľka. Exprimátora zavraždili v roku 2010. Odsúdená svoju vinu popiera.



Z prípravy vrážd Šufliarskeho, Žilinku a Lipšica ju obvinili v auguste 2019 a okrem nej aj Tomáša Sz., Miroslava M. a Zoltána A. Objednávka na vraždy mala prísť na jeseň 2017 a prijať ju mala práve Alena Zs.



Podľa vyjadrení Žilinku a Šufliarskeho motívom pripravovaných vrážd mala byť ich práca. Lipšic sa domnieva, že motív zavraždiť ho mal podnikateľ Marian Kočner.