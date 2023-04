Alena Zs.: Prokuratúra nepredložila jediný dôkaz o objednávke vrážd

Pezinok 24. apríla (TASR) - Obžalovaná Alena Zs. tvrdí, že prokuratúra nepredložila jediný dôkaz o tom, kedy a ako si mala objednať vraždu novinára Jána Kuciaka i pripravované vraždy prokurátorov. Odmietla tiež, že si mal u nej vraždy objednať Marian K. Vyplýva to z jej pondelkovej výpovede pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku.



"Neexistuje o tom žiadna komunikácia ani svedecká výpoveď, okrem protichodných výpovedí Zoltána A.," zdôraznila s tým, že jeho výpovede považuje za klamstvá. Nie je podľa nej ani žiadny dôkaz o tom, že by si ktorúkoľvek z vrážd u nej objednal Marian K. "Napriek tomu to obžaloba uvádza," podotkla.



Ďalej uviedla, že Zoltánovi A. nikdy nedala žiadne peniaze za žiadnu vraždu. Potvrdila, že sa zoznámili približne v roku 2010. Komunikácia extrahovaná z aplikácie Threema podľa nej nie je úplná a mala byť upravovaná. Tvrdí, že význam emotikonov vysvetlila.



Na prípadné otázky prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry, rovnako ako Marian K., odmietla odpovedať. Zdôvodnila to tým, že sú podriadení špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica, s ktorým sa mala v minulosti stretnúť.



Tvrdí, že v prípravnom konaní vypovedala pod tlakom zastrašovania a urážok zo strany orgánov činných v trestnom konaní a "neskutočným lynčom médií". Podotkla, že trpí panickou poruchou.



V prípade Kuciakovej vraždy z februára 2018 súd rozhoduje o vine Mariana K. a Aleny Zs. ŠTS ich pôvodne oslobodil spod obžaloby, ale Najvyšší súd SR vrátil v máji 2021 prípad prvostupňovému súdu. Právoplatné sú tri rozhodnutia. Miroslav M. a Tomáš Sz. dostali 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, Zoltán A. 15 rokov nepodmienečne.



Pre prípravu vraždy súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku, súčasného špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a bývalého námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho čelia obžalobe štyri osoby - Marian K., Alena Zs., Dušan K. a Darko D. Tomáš Sz. bol vylúčený na samostatné konanie, súd ho uznal za vinného. Objednávka na vraždy Žilinku a Lipšica mala prísť od Mariana K. podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Šufliarskeho približne o rok neskôr.