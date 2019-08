ALENU ZS. A SPOL. BY MOHLI OBŽALOVAŤ V PRIEBEHU PÁR TÝŽDŇOV

PROKURÁTOR ODMIETA SPOCHYBŇOVANIE VYŠETROVANIA VRAŽDY J. KUCIAKA

Na snímke polícia odvádza Miroslava M. - jedného z obvinených z budovy Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici 30. septembra 2018. Foto: TASR - Dušan Hein

VRAHOM J. KUCIAKA A M. KUŠNÍROVEJ MAL BYŤ MIROSLAV M.

ŠPECIÁLNA PROKURATÚRA NEMÁ DÔKAZY, ŽE SI MARIAN K. OBJEDNAL ĎALŠIE VRAŽDY

ÚŠP VYŠETRUJE TRESTNÚ ČINNOSŤ PREDSTAVITEĽOV ŠTÁTU A JUSTÍCIE

ZBRAŇ Z VRAŽDY J. KUCIAKA NENAŠLI, VEDIA, KTO JU UPRAVIL A ZABEZPEČIL

OD VRAŽDY NOVINÁRA VZNIKLO PRIBLIŽNE 20 TRESTNÝCH VECÍ

Pezinok 19. augusta (TASR) - Obžalobu na Alenu Zs., Miroslava M., Tomáša Sz. a Zoltána A. v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka by mohli vzniesť v priebehu najbližších týždňov do 27. novembra. Vtedy im končí väzba, nemuselo by sa tak žiadať o jej predĺženie. Vyplýva to z vyjadrení prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorý o tom informoval na tlačovej konferencii v Pezinku. V prípade obvinených ide podľa neho o dôvodné podozrenie v súvislosti so štyrmi dokonanými vraždami a v súvislosti s prípravou najmenej troch vrážd.Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry odmieta spochybňovanie vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, ako aj prípravy vraždy prokurátorov Petra Šufliarskeho a Maroša Žilinku i advokáta Daniela Lipšica. Spochybňovanie zo strany niektorých médií a politikov považuje za neodôvodnené a vyvolávajúce otázku, komu a načo má poslúžiť. Orgány činné v trestnom konaní majú pri vyšetrovaní podľa jeho slov vynakladať mimoriadne úsilie.Ján Kuciaka a Martinu Kušnírovú mal zastreliť Miroslav M. Takto to vychádza podľa prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry na základe vyšetrovania. Povedal to na tlačovej konferencii v Pezinku.Úrad špeciálnej prokuratúry nemá presvedčivé dôkazy o tom, že si Marian K. objednal vraždy prokurátorov a advokáta. Podľa prokurátorov ide o otvorenú otázku. Povedali to na tlačovej konferencii v Pezinku. V prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, z ktorej objednávky je Marian K. obvinený, neočakávajú, že padnú ďalšie obvinenia. Avizovali, že podnikateľa by chceli v prípade obžalovať naraz spolu s Alenou Zs., Miroslavom M., Tomášom Sz. a Zoltánom A.V rámci vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej vyšetruje Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) aj trestnú činnosť predstaviteľov štátnych a justičných orgánov. Prokurátor ÚŠP to povedal na tlačovej konferencii v Pezinku s tým, že o nej získali vážne poznatky.Zbraň, ktorou zastrelili novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú, zatiaľ orgány činné v trestnom konaní nenašli, zaistili len jej hlaveň. Povedal to prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) na pondelkovej tlačovej konferencii v Pezinku. Podľa jeho slov však vedia, kto ju zabezpečil a kto ju upravil.Od vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej vzniklo viac ako desať trestných vecí. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry odhaduje, že ich je už približne 20. Nevylučuje, že ich môže byť ešte viac. Na tlačovej konferencii v Pezinku spomenul napríklad lustráciu a sledovanie novinárov či pravdepodobné veci súvisiace s protiprávnou činnosťou niektorých predstaviteľov štátnych orgánov.