Alergici musia byť opatrní v blízkosti porastov inváznej zlatobyle
Autor TASR
Banská Bystrica 9. októbra (TASR) - Skončila sa peľová sezóna najsilnejšieho alergénu jesene - inváznej ambrózie, ktorej peľ sa v ovzduší v uplynulých dňoch vyskytoval iba v nízkych hladinách. V najbližšom období dosiahne už len nízke, alergiologicky nevýznamné denné koncentrácie. Konštatovala to v súvislosti s aktuálnou situáciou Janka Lafférsová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.
„Naďalej kvitne invázna zlatobyľ patriaca do čeľade astrovitých, ktorej peľ sa menej šíri v ovzduší a pre alergikov ostáva rizikový pohyb v blízkosti jej porastov. Tam koncentrácie jej peľu môžu dosahovať alergiologicky významné hladiny,“ upozornila Lafférsová.
Podľa nej sa celkovo v najbližšom období očakávajú už iba nízke koncentrácie peľu v ovzduší. Klesajúcu tendenciu majú aj denné koncentrácie spór húb (plesní), ktoré v priaznivých podmienkach môžu ešte zaznamenať mierny nárast denných koncentrácií.
