Alergické ochorenia sú na vzostupe, tvrdia odborníci

Bratislava 30. apríla (TASR) - Alergické ochorenia sú na vzostupe. V súčasnosti na nejakú formu alergie trpí tretina slovenskej populácie. Ročne na zdravotné a sociálne následky alergií smeruje 800 miliónov eur. V piatok na to pri príležitosti blížiaceho sa Svetového dňa astmy upozornili odborníci z oblasti alergológie a pneumológie. Svetový deň astmy pripadá na 4. mája.



"Súčasný trend naznačuje, že alergické ochorenia budú rásť a smerujeme k tomu, že čoskoro polovica Slovákov bude mať nejakú formu alergie," uviedol Miloš Jeseňák, primár Oddelenia klinickej imunológie a alergológie Univerzitnej nemocnice Martin. Za nárastom alergií stojí podľa Jeseňáka zmena životného prostredia, životného štýlu, stres či niektoré zložky potravín. "Úlohu čiastočne zohráva aj genetika, ak je jeden rodič alergik, je pravdepodobné, že bude aj dieťa," spresnil Jeseňák. Najčastejšími spúšťačmi alergií sú roztoče a pele z trávy či brezy.



Ak sa alergia zanedbá, môže prerásť do astmy. Jeseňák preto zdôraznil, že ak sa alergia zachytí včas a pacient spolupracuje, ochorenie môže úplne vymiznúť. "U časti pacientov zas vieme značne znížiť prejavy alergie a najmä u detí vieme alergiu úplne odstrániť a zabrániť tomu, aby sa vyvinula do astmy," priblížil Jeseňák. Upozornil, že špecializované ambulancie stále pre strach z pandémie evidujú znížený počet vyšetrení pacientov s alergiami.



Zdravotné a sociálne následky alergií a astmy si ročne vyžiadajú 800 miliónov eur. Tie zahŕňajú priame aj nepriame náklady, teda lieky či sociálne príspevky počas práceneschopnosti (PN). "Alergie a astmy predstavujú väčší tlak na sociálny ako na zdravotný systém," poukázal Róbert Babeľa z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave.



Spresnil, že pacienti s astmou zostávajú na PN približne 40 dní, ľudia s alergiami 24 dní. Pacientov s astmou je na PN dvakrát viac ako pacientov s alergiami. "Strata produktivity aj u alergikov je značná, ľudia chodia do práce so symptómami, nevedia sa sústrediť, lebo ich bolí hlava či majú zatečený nos. Takto stratia 30 až 60 dní, podľa toho, aká je sezóna," opísal Babeľa.



Počty alergikov a astmatikov rastú aj medzi deťmi. Alergiu možno diagnostikovať aj u batoliat. "Pri neliečenej astme je vysoké riziko nárastu obezity, keďže dieťa sa nevládze hýbať, tak uberá z fyzickej aktivity. Astmatici s obezitou sa však ťažšie liečia," zdôraznila Iveta Neuschlová, detská imunologička a alergologička.



Vzniku alergií sa dá podľa Jeseňáka predísť najmä v prvých mesiacoch života. Ako prevencia u detí pomáha dojčenie, dôležité je tiež, aby sa tehotná žena vyhýbala pasívnemu fajčeniu. "Deťom pomôžu aj povinné očkovania a vitamín D," dodal Jeseňák.