Alergikov aktuálne najviac trápi peľ tráv z čeľade lipnicovitých

Banská Bystrica 26. júna (TASR) - Peľ tráv z čeľade lipnicovitých dominoval v uplynulom týždni v ovzduší na celom území Slovenska. Vyskytoval sa vo vysokých až veľmi vysokých denných koncentráciách, pričom najvyššie hladiny dosahoval na strednom, severnom a východnom Slovensku. Najvyššiu koncentráciu zachytila monitorovacia stanica v Košiciach, a to 396 peľových zŕn v kubickom metri (m3) vzduchu.



Ako pre TASR uviedla Janka Lafférsová z Regionálneho úradu verejného zdravia (RÚVZ) v Banskej Bystrici, denné koncentrácie peľu ihličnanov z čeľade borovicovitých už majú výrazne klesajúcu tendenciu, a to aj v horských oblastiach. Rovnako peľ drevín z čeľade cyprusovité-tisovité, peľ agátu, pajaseňa a bazy sa vyskytoval v ovzduší už len v nízkych až veľmi nízkych koncentráciách.



Stúpli však denné koncentrácie peľu pŕhľavovitých rastlín. Ich najvyššiu hladinu zachytila monitorovacia stanica v Žiline, a to 321 peľových zŕn na m3 vzduchu. Stúpli aj denné hladiny peľu ostatných bylín, najmä skorocelu a štiavu. Koncentrácie spór húb (plesní) zastúpených najmä rodom Cladospórium dosahovali vysoké denné hladiny.



Peľová sezóna tráv z čeľade lipnicovitých pokračuje tzv. druhým kvitnutím tráv a pri slnečnom veternom počasí predpokladajú odborníci ešte na väčšine územia Slovenska vysoké denné koncentrácie peľu tohoto najsilnejšieho alergénu v ovzduší.



Denné koncentrácie peľu ihličnanov však výrazne poklesnú aj na severnom a strednom Slovensku a s nimi pomaly zmiznú žlté povlaky ich peľu. Zvýšia sa však denné koncentrácie peľu slabšie alergizujúcej pŕhľavy, ktorá pomaly preberie dominantné postavenie nad peľom tráv. "Ďalší nárast denných hladín predpokladáme aj u spór húb. Pokles denných koncentrácií peľu môže byť lokálne ovplyvňovaný najmä zrážkovou činnosťou," dodala Lefférsová.