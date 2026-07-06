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Alergikov stále pribúda. Odborníci radia, na čo si treba dávať pozor
Pribúda napríklad prípadov alergickej nádchy či potravinových alergií, ale aj závažných alergických prejavov (anafylaxia).
Autor TASR
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Bratislava 6. júla (TASR) - Alergie trápia ľudí aj počas leta. Ťažkosti spôsobujú roztoče, plesne, peľ burín či reakcie na bodnutie hmyzu. Odborníci pri príležitosti stredajšieho (8. 7.) Svetového dňa alergií pripomínajú, že alergie nie sú len sezónnym problémom a ich podceňovanie môže mať vážne následky. Upozornili na to na pondelkovej tlačovej konferencii.
„Čo sa týka peľov, tak na Slovensku máme tri také hlavné obdobia. Je to obdobie peľov brezy alebo brezovitých drevín, to je tá skorá jar. Potom je to práve obdobie máj, jún, júl - obdobie tráv. Potom sa presúvame na koniec leta, na obdobie burín. To sú tie hlavné peľové alergény. No a potom máme celoročné alergény, ktoré nám robia problém počas celého roka, to sú hlavne roztoče, ale tiež plesne a samozrejme domáce zvieratá,“ priblížila prednostka Kliniky detskej pneumológie a ftizeológie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity a Národného ústavu detských chorôb v Bratislave Zuzana Rennerová.
Odborníci zároveň upozornili, že alergikov pribúda. Relatívne stabilná je situácia pri astme, ktorou trpí konštantne asi desať percent slovenskej populácie. Pribúda napríklad prípadov alergickej nádchy či potravinových alergií, ale aj závažných alergických prejavov (anafylaxia). Rovnako prejavy napríklad alergickej nádchy sa presúvajú do nižších vekových kategórií. „Príčiny sú rôzne, genetická predispozícia určite robí veľa, ale najmä sú to vplyvy prostredia, znečistenie, stres, zloženie stravy a tak ďalej,“ vysvetlil prezident Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie (SSAKI) Miloš Jeseňák.
U detí by mali rodičia spozornieť v prípade opakovaného kašľa, pri častých infekciách dýchacích ciest či piskotoch pri dýchaní. „Najmä ak sa objavujú sezónne, to znamená, že sa opakujú niekoľko rokov po sebe alebo v nadväznosti na vystavenie nejakému typickému alergénu, napríklad v prašnom prostredí a podobne,“ priblížil Jeseňák. Výstražnými signálmi môžu byť aj iné prejavy ako napríklad chrápanie či poruchy spánku. Pri spomínaných príznakoch je vhodné navštíviť pediatra, ktorý spraví základnú diagnostiku. Ak uváži, pošle dieťa ešte na iné odborné vyšetrenia a následne nasmeruje rodiča na alergiologické vyšetrenie.
„Čím skôr dieťa k špecialistovi príde, tým väčšia je šanca zastaviť progresiu ochorenia,“ zdôraznila hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast Elena Prokopová. Ozrejmila, že alergie netreba podceňovať, pretože ide o chronické zápalové ochorenie zasahujúce do všetkých oblastí života - od spánku a školskej dochádzky až po plánovanie prázdnin a psychickú pohodu.
Alergiu možno účinne liečiť i vyliečiť. Na liečbu alergénu slúžia antialergické prípravky, v prípade ťažkej formy alergie existuje biologická liečba. „Pokiaľ naozaj chceme alergie vyliečiť, tak na to slúži alergénová imunoterapia - buď v podobe injekcie alebo v podobe tabletiek alebo kvapiek pod jazyk. Jej princípom je navodenie tolerancie, a to, že imunitný systém sa naučí voči danému alergénu nebojovať,“ objasnil Jeseňák.
„Čo sa týka peľov, tak na Slovensku máme tri také hlavné obdobia. Je to obdobie peľov brezy alebo brezovitých drevín, to je tá skorá jar. Potom je to práve obdobie máj, jún, júl - obdobie tráv. Potom sa presúvame na koniec leta, na obdobie burín. To sú tie hlavné peľové alergény. No a potom máme celoročné alergény, ktoré nám robia problém počas celého roka, to sú hlavne roztoče, ale tiež plesne a samozrejme domáce zvieratá,“ priblížila prednostka Kliniky detskej pneumológie a ftizeológie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity a Národného ústavu detských chorôb v Bratislave Zuzana Rennerová.
Odborníci zároveň upozornili, že alergikov pribúda. Relatívne stabilná je situácia pri astme, ktorou trpí konštantne asi desať percent slovenskej populácie. Pribúda napríklad prípadov alergickej nádchy či potravinových alergií, ale aj závažných alergických prejavov (anafylaxia). Rovnako prejavy napríklad alergickej nádchy sa presúvajú do nižších vekových kategórií. „Príčiny sú rôzne, genetická predispozícia určite robí veľa, ale najmä sú to vplyvy prostredia, znečistenie, stres, zloženie stravy a tak ďalej,“ vysvetlil prezident Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie (SSAKI) Miloš Jeseňák.
U detí by mali rodičia spozornieť v prípade opakovaného kašľa, pri častých infekciách dýchacích ciest či piskotoch pri dýchaní. „Najmä ak sa objavujú sezónne, to znamená, že sa opakujú niekoľko rokov po sebe alebo v nadväznosti na vystavenie nejakému typickému alergénu, napríklad v prašnom prostredí a podobne,“ priblížil Jeseňák. Výstražnými signálmi môžu byť aj iné prejavy ako napríklad chrápanie či poruchy spánku. Pri spomínaných príznakoch je vhodné navštíviť pediatra, ktorý spraví základnú diagnostiku. Ak uváži, pošle dieťa ešte na iné odborné vyšetrenia a následne nasmeruje rodiča na alergiologické vyšetrenie.
„Čím skôr dieťa k špecialistovi príde, tým väčšia je šanca zastaviť progresiu ochorenia,“ zdôraznila hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast Elena Prokopová. Ozrejmila, že alergie netreba podceňovať, pretože ide o chronické zápalové ochorenie zasahujúce do všetkých oblastí života - od spánku a školskej dochádzky až po plánovanie prázdnin a psychickú pohodu.
Alergiu možno účinne liečiť i vyliečiť. Na liečbu alergénu slúžia antialergické prípravky, v prípade ťažkej formy alergie existuje biologická liečba. „Pokiaľ naozaj chceme alergie vyliečiť, tak na to slúži alergénová imunoterapia - buď v podobe injekcie alebo v podobe tabletiek alebo kvapiek pod jazyk. Jej princípom je navodenie tolerancie, a to, že imunitný systém sa naučí voči danému alergénu nebojovať,“ objasnil Jeseňák.