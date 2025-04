Alergológ: Princíp imunoterapie je navodenie tolerancie na alergén

Bratislava 29. apríla (TASR) - Princíp alergénovej imunoterapie je navodenie tolerancie na alergén. Samotná liečba je často celoročná, trvá tri až päť rokov. Predpokladom jej úspešnosti je, aby bral pacient lieky pravidelne a dlhodobo. Pre TASR to zhrnul alergológ z Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici Luděk Hochmuth.



„Princíp spočíva v tom, že sa snažíme vytypovať kauzálny alergén, pretože neexistuje univerzálna liečba, do ktorej by sa dali zahrnúť všetky alergény. Zvyčajne vieme určiť jeden až dva hlavné a významné alergény. Niektoré z nich sú pritom zahrnuté v jednom preparáte,“ priblížil Hochmuth.



Objasnil, že v súčasnosti majú lekári k dispozícii liečbu, ktorá umožňuje pokryť približne 90 percent všetkých známych alergénov. Mnoho pacientov však musí užívať aj dva lieky súbežne, keďže kombinovaná alergia je častá. Čistá alergia len na rastliny alebo trávy je podľa odborníka skôr výnimkou.



Hochmuth vysvetlil, že existujú tri spôsoby podávania mikrodávky alergénu, pričom jedným z nich je podávanie vo forme kvapiek. „Potom sú injekčné alergény, tá liečba je trošku náročnejšia. Injekčné sú také schémy, kde sa ide raz týždenne a keď sa dosiahne cieľová dávka, tak sa podáva zhruba raz mesačne niekoľko rokov,“ ozrejmil. Doplnil, že existuje aj predsezónna liečba alergénom, čo je šesť injekcií od jesene do jari.



Ako uviedol alergológ, treťou možnosťou je užívať alergény vo forme tabletiek - ide o tzv. sublingválnu liečbu. „Tableta sa pod jazykom rozpustí zvyčajne do jednej minúty a pacient ju užíva denne. Ide o veľmi jednoduchý spôsob podávania,“ podotkol s tým, že jednou z nevýhod liečby môže byť, že pacient má spočiatku pocit dráždenia v ústnej dutine, rovnako sa tabletky neodporúča užívať, ak má pacient afty či stomatologický problém.



Hochmuth pripomenul, že disciplinovanosť pacienta je pri liečbe kľúčová. Priblížil, že jej pravidelným užívaním sa dá zastaviť nepriaznivý vývoj alergie, pričom neliečená môže vyústiť až do vzniku astmy. „My máme naozaj radi pacientov, ktorí absolvovali túto trošku obťažujúcu liečbu a niekedy sa majú ďalších desať až 20 rokov dobre,“ konštatoval.