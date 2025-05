Alexander Vencel st. si prevzal Cenu fair play SOŠV

Bratislava 18. mája (TASR) - Legendárny futbalový brankár Alexander Vencel st. si v sobotu v úvode Európskej noci múzeí v Slovenskom olympijskom a športovom múzeu v Bratislave prevzal Cenu fair play SOŠV za rok 2024 za dlhodobé pôsobenie v duchu fair play. Na slávnosti ocenili aj ďalších troch rytierov fair play. Neskôr si návštevníci mohli zahrať stolný tenis s bývalými vynikajúcimi hráčkami a pozrieť si v rámci Hokejovej noci v múzeu aj priamy prenos zo zápasu majstrovstiev sveta v hokeji medzi Slovenskom a Kanadou.



Podujatie sa konalo symbolicky dva dni pred Svetovým dňom fair play, ktorý si na základe rozhodnutia Organizácie spojených národov (OSN) pripomína svet od tohto roka vždy 19. mája. Alexander Vencel st. si na slávnosti prevzal od čestného prezidenta SOŠV Františka Chmelára a členky kolégia Klubu fair play SOŠV Janky Stašovej najvyššie ocenenie Klubu fair play SOŠV za rok 2024. Pôvodne ho mal dostať už v decembri na slávnosti v Michalovciach, z ktorej sa však zo zdravotných dôvodov ospravedlnil. Klub fair play SOŠV využil prvú vhodnú príležitosť na odovzdanie tohto ocenenia a ocenenie mu odovzdal. „Veľmi si toto ocenenie vážim. Neodzrkadľuje totiž len moje výsledky a výkony, ale aj postoj k životu,“ povedal podľa olympic.sk počas slávnosti Alexander Vencel st., ktorý patril medzi najlepších svetových a československých brankárov svojej doby. Člen československej reprezentácie na zlatých ME 1976 sa na klubovej úrovni stal víťazom Pohára víťazov pohárov so Slovanom Bratislava v roku 1969. Vo finále vtedy „belasí“ zdolali FC Barcelona 3:2.



Na slávnosti pred začiatkom Európskej noci múzeí a galérií ocenili aj ďalšie osobnosti. Strieborný odznak SOŠV za prínos pre olympijské hnutie a šport získal Samuel Roško, bývalý hádzanársky tréner, riaditeľ odboru športu na Ministerstve školstva SR, dnes generálny sekretár Slovenského paralympijského výboru a od roku 2016 člen kolégia Klubu fair play SOŠV.



Diplom Fair Play Vox, ktorý Európske hnutie fair play udeľuje pod záštitou Medzinárodnej asociácie športovej tlače (AIPS) pre zástupcov médií, si zasa prevzali Zuzana Wisterová a Peter Buček. Európske hnutie fair play ocenilo ich významnú úlohu, ktorú zohrávajú pri smerovaní spoločnosti k správnym hodnotám a pri presadzovaní hodnôt fair play a tolerancie. Zuzana Wisterová je dlhoročná známa a uznávaná športová redaktorka s takmer polstoročným publicistickým pôsobením. Svojimi článkami a knihami nielenže podnecovala záujem o šport, ale upozorňovala aj na príklady a myšlienky športovej etiky, ktorými sa sama riadila. Peter Buček vo svojich článkoch a predovšetkým rozhlasových príspevkoch neustále vyzdvihuje pozitívne príklady a myšlienky športovej etiky, ktorými sa aj sám riadi. Poukazuje na nešportové správanie na ihrisku, v hľadisku a v športovom zákulisí. Jeho životný štýl stále aktívneho športovca aj po sedemdesiatke je inšpiratívny pre každého bez ohľadu na vek.



Pre návštevníkov Slovenského olympijského a športového múzea bola počas celého víkendu sprístupnená aj príležitostná výstava „100 rokov súbojov s malou loptičkou“, ktorá sa koná pri príležitosti storočnice organizovaného stolného tenisu na Slovensku. Popoludní dostali návštevníci SOŠM možnosť stretnúť sa aj s bývalými stolnotenisovými reprezentantkami Alicou Chladekovou Grofovou a Annou Číkovou Szabovou a dokonca si s nimi aj zahrať si s nimi aj stolný tenis. Alica Chladeková Grófová je jediná Slovenka, ktorá nastúpila vo finále dvojhry na majstrovstvách sveta, v roku 1973 získala striebro.



Európska noc múzeí a galérií vyvrcholila v Slovenskom olympijskom a športovom múzeu Hokejovou nocou v múzeu a sledovaním priameho prenosu zo zápasu majstrovstiev sveta v hokeji medzi Slovenskom a Kanadou, ktorý priamo v expozícii komentovali hokejové osobnosti – rozhodca Vladimír Baluška a päťnásobný slovenský majster so Slovanom Bratislava a Košicami Juraj Sýkora.