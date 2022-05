Aliancia kritizuje envirorezort za nekonanie v prípade Slaná

Bratislava 6. mája (TASR) - Mimoparlamentná strana Aliancia vyliala pred Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR 1000 litrov vody zo znečistenej rieky Slaná. Chceli tak upozorniť na jej pretrvávajúcu kontamináciu banskými vodami a poukázať na ignorovanie problému vládou. Envirorezort reaguje, že riešenie situácie je zabezpečené.



Piatkovým počinom chcela Aliancia podľa vlastných slov ministra životného prostredia Jána Budaja (OĽANO) zobudiť z jarného spánku. "Chceli sme mu ukázať, ako vyzerá voda, o ktorej kompetentní tvrdia, že nemá negatívny vplyv na kvalitu pitnej vody. A predovšetkým sme mu chceli pripomenúť to, že v prípade znečistenia rieky oheň musí (za)hasiť minister, aj keď sa miesto problému nenachádza v okolí Bratislavy," povedal krajský poslanec Aliancie Örs Orosz.



Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR upozorňuje, že plán technického riešenia sanácie je pripravený prostredníctvom premostenia poškodeného potrubia priamo v bani. Ministerstvo hospodárstva SR a jeho podriadené organizácie v spolupráci so štátnym podnikom Rudné bane v priebehu týždňov nainštalujú technológiu čistenia vytekajúcich banských vôd, ktorá by mala výrazne znížiť ich znečistenie. "Úlohou MŽP bude vykonať kontrolu a monitoring stavu povrchového toku," upozornil envirorezort, ktorý pripomína, že finančné náklady na realizáciu opatrení, odhadované na 200.000 eur, má zabezpečiť Ministerstvo financií (MF) SR. MŽP poukazuje i na to, že odborníci z rezortu sa situácii venujú už niekoľko týždňov, pričom vykonali preventívno-technické opatrenia.



Rieka Slaná sa dočervena sfarbila v polovici februára, príčinou je vytekanie banských vôd zo železorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit, ktorý v obci Nižná Slaná v okrese Rožňava fungoval do roku 2008. Výsledky rozboru vody v rieke preukázali 12-násobne prekročenú hodnotu železa. Analýza vzoriek vody potvrdila aj zvýšenú hodnotu mangánu, síranov a výskyt arzénu. Znečistenie rieky Slaná nemá negatívny vplyv na kvalitu pitnej vody.



Znečistenie Slanej je už viditeľné aj na slovensko-maďarských hraniciach. Štátny podnik Rudné bane podal v súvislosti so znečistením vodného toku trestné oznámenie. Odmieta tvrdenia, že si nesplnil svoje povinnosti.