Aliancia má k návrhu reformy územnej správy množstvo výhrad

Bratislava 20. apríla (TASR) - Mimoparlamentná Aliancia má k medializovanému návrhu reformy územnej správy množstvo výhrad. Krisztián Forró, predseda Aliancie, poznamenal, že je absolútne neprijateľné, aby sa takáto reforma pripravovala bez širokej diskusie a prizvania dotknutých strán - miestnych a krajských samospráv a ich organizácií.



"Aj tento návrh, v ktorom by sa zrušili okresy Komárno, Galanta, Šaľa a Dunajská Streda by bola výrazne okresaná, ma uisťuje v tom, že absencia strany regiónov Szövetség-Aliancia v Národnej rade SR po septembrových voľbách môže mať fatálne následky pre regióny, ako aj pre národnostné komunity," vyhlásil Forró. Ako dodala Aliancia, súčasné územnosprávne členenie je politickým dedičstvom Vladimíra Mečiara.



Strana súčasné členenie dlhodobo kritizuje, tvrdí, že má mnoho nedostatkov. "Rozdelenie vyšších územných celkov a okresov komplikuje život občanom, nerešpektuje prirodzené, historické a geomorfologické členenie krajiny," uviedla Aliancia.



Základným pilierom reformy verejnej správy podľa experta strany na samosprávy Pétera Őryho má byť otázka toho, aby administratíva bola čo možno najbližšie k obyvateľom.



Dočasne poverená vláda Eduarda Hegera podľa podpredsedu strany Szabolcsa Mózesa s veľkou pravdepodobnosťou nedisponuje ani potrebnými právomocami na prijatie tak závažného dokumentu, akým je reforma územnosprávneho členenia. Ako doplnil, "sme svedkami ďalšieho chaotického návrhu a postupu zvyšku odchádzajúcej vlády, ktorá si neuvedomuje, že najväčším problémom nie je počet územnosprávnych celkov, ale ich kompetencie a financovanie".



Aliancia pripravuje a v rámci kampane predstaví svoj návrh, ktorý bude jedným z priorít jej volebného programu.



Ministerstvo vnútra SR pripravuje návrh reformy verejnej správy. Zameraná má byť na okresné úrady, prenesený výkon štátnej správy, miestnej a regionálnej samosprávy a dvojstupňovej úrovne správy miest Bratislavy a Košíc. Východiská návrhu zatiaľ nie sú známe, rezort o nich rokoval na marcových zasadnutiach komisie pre reformu verejnej správy so zástupcami združení samospráv. Reforma je podľa rezortu stále v internej fáze príprav a do konca aktuálneho volebného obdobia nie je v pláne jej realizácia ani posunutie do legislatívneho procesu.



Návrh rezortu kritizovali už niektoré politické subjekty, ale aj Únia miest Slovenska.