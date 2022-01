Aliancia: Multietnicita je na Slovensku realitou

Bratislava 20. januára (TASR) - Dvojitá národnosť a multietnicita je na Slovensku realitou, vláda by mala podnikať kroky reflektujúce na túto skutočnosť. Uviedli to predstavitelia mimoparlamentnej maďarskej strany Aliancia. Šéf republikovej rady strany László Sólymos víta, že sa v sčítaní umožnilo prihlásiť sa k druhej národnosti. Vláda má podľa strany pristupovať k výsledkom dvojitej národnosti kumulatívne.



To, že ľudia mohli pri sčítaní označiť dve národnosti, môže podľa strany skomplikovať porovnanie výsledkov. Bude preto zdôrazňovať vláde, aby údaje o národnostiach brala kumulovane. "Je to veľmi dôležité z pohľadu komunít. Na základe týchto čísel sú priznávané práva a miera podpory rôznych komunít," uviedol na štvrtkovej tlačovej konferencii predseda Aliancie Krisztián Forró.



Sólymos víta možnosť prihlásiť sa k dvojitej identite. Potvrdilo sa podľa neho opodstatnenie otázky o ďalšej národnosti. "Slovensko je multietnická krajina, v ktorej aj asimilačné trendy môžeme zastaviť len spoločne. Vďaka nám je táto krajina pestrejšia, bohatšia a dúfam, že aj viac tolerantná," skonštatoval Sólymos.



Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky v reakcii pripomenul uznesenie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny (VNMES), podľa ktorého má splnomocnenec zriadiť pracovnú skupinu na vypracovanie interpretačných rámcov údajov, ktoré sa v sčítaní týkajú národnosti, ďalšej národnosti a materinského jazyka obyvateľov. Členmi tejto komisie majú byť zástupcovia menšín, ústredných štátnych orgánov i Štatistický úrad SR.