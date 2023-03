Aliancia: Na dne rieky Slaná sa dodnes nachádza nebezpečný sediment

Plešivec 31. marca (TASR) – Predstavitelia mimoparlamentnej strany Aliancia upozorňujú na nečinnosť pri riešení situácie so znečistením rieky Slaná. Ako pripomenuli na tlačovej konferencii v obci Plešivec, rieka je naďalej znečistená nebezpečnými sedimentmi. TASR o tom informovala hovorkyňa strany Klára Magdeme.



"Na riečnom dne sa dodnes nachádzajú tony nebezpečného sedimentu, ktorému sa neprikladá absolútne žiadny význam," skonštatoval za Alianciu Örs Orosz. Podľa jeho slov sa do Slanej len za prvé tri mesiace po prvotnom znečistení rieky dostalo 386 ton železa, 156 ton zinku, 3496 ton síranov, 46 ton mangánu a 460 kilogramov arzénu.



Rieka Slaná sa dočervena sfarbila v polovici februára 2022 v dôsledku vytekania banských vôd zo železorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit. Vlani v júni zrealizovali v bani práce s cieľom prispieť k zníženiu vytekania silne mineralizovaných vôd do rieky. Podľa Ministerstva životného prostredia SR o trvalom zastavení znečistenia banskými vodami na rieke Slaná rozhodne vláda. Možnosť dlhodobo regulovať výtok mineralizovaných banských vôd do rieky má zabezpečiť projekt betónovej injektáže bane v Nižnej Slanej, ktorý pripravil štátny podnik Rudné bane.



Pre okresy Rožňava, Revúca a Rimavská Sobota, cez ktoré Slaná preteká, platí vládou vyhlásená mimoriadna situácia.