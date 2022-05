Aliancia na republikovej rade prijala priority do jesenných volieb

Bratislava 21. mája (TASR) - Mimoparlamentná maďarská strana Aliancia sa na sobotnom zasadnutí republikovej rady dohodla na prioritách, s ktorými pôjde do jesenných komunálnych a krajských volieb. Strana presadzuje napríklad modernizáciu a zvýšenie konkurencieschopnosti stredných škôl či opravy ciest druhej a tretej triedy. Aliancia chce do konca júna uzavrieť kandidátky do jednotlivých samospráv.



"Sme stranou národností a regiónov, jesenné voľby sú pre nás mimoriadne dôležité," vyhlásil na tlačovej konferencii predseda republikovej rady László Sólymos. Strana verí, že obháji svoje pozície v samosprávach. Aliancia je za to, aby sa príjmové zdroje rozpočtov samospráv aj naďalej rozdeľovali na základe princípu regionálnej spravodlivosti. Chce sa tiež zasadzovať za to, aby sa zvýšili kapacity sociálnych zariadení, ktoré sú poddimenzované.



Sólymos zdôraznil, že hoci boli medzi platformami strany turbulencie, odborné témy a riešenie problémov regiónov a národností Alianciu spája. "Nemáme na výber, musíme spolupracovať," dodal.



Súčasná vláda podľa Aliancie finančne diskriminuje južné a východné regióny. "Vláda svoju základnú úlohu - pomoc ľuďom, slúžiť krajine, prestala napĺňať," myslí si Sólymos.



Aliancia považuje reakcie vlády na pandémiu, následnú hospodársku a vojnovú krízu a na narastajúce ceny za chaotické a nepremyslené. "Drvivá väčšina rozhodnutí má už v momente prijatia len kozmetický charakter," uviedla strana vo vyhlásení. Vláda podľa nej neplní svoje záväzky ani voči národnostným menšinám. "Dodnes nemáme zákon o postavení menšín, úrad pre národnostné menšiny a pôsobnosť zákona o používaní jazyka národnostných menšín sa nevzťahuje na požadované vyššie územné celky - na Nitriansky a Trnavský kraj," skonštatovali predstavitelia strany.