Aliancia nepodporí referendum, považuje ho za politickú kampaň Smeru

Bratislava 10. júna (TASR) - Mimoparlamentná Aliancia nepodporí referendum iniciované opozičným Smerom-SD o páde vlády, považuje ho za politickú kampaň Smeru-SD. Vyplýva to z vyjadrenia predsedu jej republikovej rady Lászlóa Sólymosa, ktoré TASR poskytla hovorkyňa strany Klára Magdeme.



Otázku odchodu súčasnej "nefunkčnej" koalície označil Sólymos za aktuálnu a legitímnu. "Ale výsledok referenda o skrátení volebného obdobia by pre poslancov, ktorí svoj mandát dostali na štyri roky, nemal byť záväzný," skonštatoval. Poukázal však, že v prípade úspechu by išlo o výraznú formu nátlaku na kabinet Eduarda Hegera (OĽANO), "aby svoje trápenie ukončil".



Smer-SD v piatok spustil petičnú akciu k referendu, ktoré chce spojiť s jesennými voľbami 29. októbra. Referendum má mať dve otázky, prvá časť referenda sa má týkať demisie vlády a druhá zmeny Ústavy SR.