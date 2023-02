Aliancia odmieta Káčerove výroky a vyzýva ho, aby odstúpil z funkcie

Bratislava 10. februára (TASR) - Mimoparlamentná strana Aliancia odmieta výroky dočasne povereného ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rastislava Káčera o možnom nároku Maďarska na slovenské územie. Strana ho vyzýva na odstúpenie z funkcie. Vyhlásil to predseda Aliancie Krisztián Forró.



Strana kategoricky odmieta, aby minister alebo ktokoľvek na Slovensku strašil Maďarskom. Aliancia vyzvala aj ďalšie demokratické strany, aby sa ohradili voči slovám Káčera. Ministra vyzvali, aby predložil dôkazy pre svoje tvrdenia.



"Vyjadrenie ministra zahraničných vecí bolo nešťastné," uviedol v tejto súvislosti predseda mimoparlamentného Maďarského fóra Zsolt Simon. Minister si mal podľa neho rozmyslieť, ako odpovie na hypotetickú otázku. Podčiarkol, že jeho slová môžu vyvolávať vášne. To podľa Simona robia všetci, ktorí sa k tomu vyjadrujú, a to aj líder OĽANO Igor Matovič a jeho poslanec György Gyimesi. Vyzval preto na umiernený tón. Upozornil, že problémy plynúce z tejto situácie a prípadného napätia napokon pocítia občania. Odsúdil vyťahovanie tzv. maďarskej karty.



Káčer pripustil minulú nedeľu (5. 2.) v relácii TV Markíza Na telo plus možné územné nároky Maďarska voči Slovensku v najbližších rokoch. Jeho slová následne kritizovali líder OĽANO Igor Matovič a poslanec Národnej rady SR György Gyimesi (OĽANO). Obaja žiadali od neho ospravedlnenie, na čo Káčer nevidí dôvod. Poslanci zároveň požiadali prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby Káčera "stiahla" z funkcie. Hlava štátu považuje ich výzvu za súčasť začínajúcej sa predvolebnej kampane a Káčerov výrok vníma ako nešťastnú formuláciu.