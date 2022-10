Aliancia ponúka Horeckému pomocnú ruku v otázke národnostného školstva

Bratislava 5. októbra - Mimoparlamentná Aliancia ponúka pomocnú ruku novému ministrovi školstva Jánovi Horeckému v otázke národnostného školstva. To si podľa nej vyžaduje špeciálnu pozornosť, na ktorú bývalý minister Branislav Gröhling (SaS) nereflektoval. Vyhlásil to predseda Aliancie Krisztián Forró na stredajšej tlačovej konferencii.



Aliancia vyčíta Gröhlingovi aj to, že nespolupracoval s poradným orgánom ministra pre národnostné školstvo. Aliancia to chce zmeniť, preto iniciuje stretnutie s novým ministrom.



"Dúfame, že k s stretnutiu dôjde a Horeckého budeme môcť požiadať o oživenie spolupráce s radou ministra," naznačila podpredsedníčka strany Beáta Kiss. Podľa nej strana dúfa, že s novým ministrom do rezortu prichádza aj strategické myslenie a chaos vystrieda premyslené plánovanie a korektná komunikácia so vzdelávacími inštitúciami a pedagógmi.



"Sme najpočetnejšou národnostnou komunitou na Slovensku, máme skoro 300 školských zariadení, záleží nám na tom, za akých podmienok budú fungovať," zdôraznil Forró.



Kiss upozornila aj na novelu školského zákona, ktorá po novom síce definuje národnostné školstvo, ale ho nešpecifikuje, a zdôraznila, že v týchto školách často chýbajú aj učebné pomôcky.