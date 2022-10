Aliancia považuje voľby za úspešné, má vyše 200 starostov

Bratislava 31. októbra (TASR) - Mimoparlamentná maďarská strana Aliancia získala v sobotných (29. 10.) spojených samosprávnych voľbách 263 starostov, z toho 222 bez podpory ostatných strán a vyše 1700 poslancov obecných zastupiteľstiev. Na pondelkovej tlačovej konferencii to povedal predseda strany Krisztián Forró.



Vo voľbách do krajských zastupiteľstiev získalo kreslo 54 poslancov podporovaných Alianciou. Okrem toho má strana poslancov aj v koalícii, napríklad v Prešovskom kraji 16 a v Žilinskom kraji 11 poslancov. Forró pripomenul, že strana má tak svoje zastúpenie nielen v regióne južného Slovenska.



Aliancia mala dvoch kandidátov na predsedov samosprávnych krajov, no neuspel ani jeden z nich. V Trnavskom kraji to bol József Berényi a v Nitrianskom kraji Tibor Csenger. Berényi získal dvojnásobok hlasov ako pred piatimi rokmi.



Šéf Aliancie tvrdí, že ľudia vidia, aké sú vzťahy vo vláde a že jej predstavitelia strácajú kontakt s ľuďmi. Zdôraznil, že jeho strana zastupuje regióny, je v každodennom kontakte s ľuďmi a vie ponúknuť riešenia. Voľby považuje pre stranu za úspešné. "Vzhľadom na výsledky sme na južnom Slovensku silnou stranou, máme silné zastúpenia," povedal. Strana podporovala v Banskobystrickom samosprávnom kraji za predsedu Ondreja Luntera a v Košickom samosprávnom kraji Rastislava Trnku.