Aliancia predstavila 30 kandidátov, potvrdila Gyimesiho na 150. mieste

Bratislava 23. júna (TASR) - Mimoparlamentná Aliancia predstavila prvých 30 mien na kandidátnej listine do septembrových parlamentných volieb. Zároveň potvrdila, že na 150. mieste je György Gyimesi. Na piatkovej tlačovej konferencii o tom informoval predseda strany Krisztián Forró.



Zdôraznil, že medzi kandidátmi sú rôzne národnosti. "To, čo vyhlasujeme, že zastupujeme Maďarov, národnosti a regióny hodnotne a správne, odzrkadľuje tento zoznam," vyhlásil. Kandidátka podľa neho garantuje zmenu, ktorú ľudia potrebujú. V tejto súvislosti podotkol, že cieľom strany bude najmä zveľadenie oblasti južného a východného Slovenska, ktorú predchádzajúce vlády zanedbávali.



Alianciu do parlamentných volieb povedie Foroó. Druhým na kandidátnej listine je Péter Pandy, tretím Szabolcs Mózes, štvrtým Zoltán Cziprusz a piatym Attila Pál. Šieste miesto obsadil Örs Orosz, siedme József Menyhárt, ôsme Jozef Želinský, deviate Miklós Viola a desiate Csaba Furik.



V prvej dvadsiatke sú aj József Nagy, Évi Pálinkás, Gergely Agócs, Dávid Nagy, Richárd Szajkó, Tibor Csenger, Peter Őry, Zoltán Kašo, Ildikó Bauer a József Berényi. Na 21. až 30. priečke sa predstavia Gyula Bárdos, Ervin Chomča, Adrianna Gergely Papp, Ildikó Agócs Kőrösi, Imre Andruskó, Róbert Tölgyesi, Zsolt Baranyay, Zoltán Antal, Tihamér Gyarmati a Tamás Iván. Forró zároveň potvrdil, že na 150. mieste kandidátky bude Gyimesi. Zvyšné mená chce Aliancia zverejniť v priebehu budúceho týždňa.



Volebný program plánuje Aliancia predstaviť postupne. Venovať sa chce menšinovej agende, regiónom najmä na juhu a východe Slovenska, ale aj agende celoštátneho charakteru. Prioritou strany je napríklad prijatie menšinového zákona či presadzovanie menšinovú samosprávu v kultúrnej a školskej oblasti. Chce tiež, aby sa pokračovalo v infraštrukturálnych projektoch, ktoré boli zastavené najmä na juhovýchode Slovenska. Strana chce reagovať aj na klimatickú zmenu a dôraz chce klásť aj na zdravotníctvo či sociálnu oblasť.



Strana zároveň vyzvala vládu a ministra zdravotníctva Michala Palkoviča, aby sa počas dočasného mandátu zdržali akéhokoľvek zásahu do systému zdravotnej starostlivosti. Poukázali pritom napríklad na avizované rušenie pôrodníc či ambulancií detských pohotovostí. Aliancia tiež očakáva, že vláda prijme opatrenia, ktoré zastavia príliv migrantov na maďarsko-slovenskej hranici. Zároveň odmieta spoločné kvóty Európskej únie pre migrantov. Strana tiež vládu vyzýva, aby kompenzovala zdroje, ktoré odobrala z rozpočtu samospráv. Podotkla, že zníženie financií vedie k zníženiu kvality verejných služieb.