Aliancia: PVV nemyslí na národnostné menšiny

Bratislava 16. novembra (TASR) - Programové vyhlásenie vlády (PVV) podľa mimoparlamentnej strany Szövetség-Aliancia nemyslí na národnostné menšiny. Neobsahuje žiadne konkrétne záväzky, ako napríklad menšinový zákon alebo úrad pre menšiny. TASR o tom informovala hovorkyňa strany Évi Pálinkás.



Aliancia kriticky vníma, že ministerstvo kultúry chce zmeniť štatút Kult Minoru s cieľom posilnenia politického vplyvu nominantov rezortu. Teraz v odborných komisiách žiadni nominanti ministerstva nesedia. "Práve naopak, treba posilniť samosprávny model, aby v komisiách mali väčší vplyv odborníci, ktorí sú volení samotnými národnostnými komunitami, a nie politicky dosadení úradníci," skonštatoval podpredseda strany Szabolcs Mózes.



Strana kriticky vníma aj priority novej vlády v oblasti infraštruktúry. Rozvoj infraštruktúry by podľa Mózesa mohol byť možnosťou, ako rozvíjať zaostávajúce regióny a nezväčšovať medzi regiónmi rozdiely. "Aj z mála konkrétneho, čo uvádza program, sa dá vyčítať pravý opak, bude sa stavať na severe, D1, D3, R4. Južné trasy R2 a R7 nie sú spomenuté, hoci ide o lacné úseky, ktoré sú vo vysokom štádiu rozpracovania a priniesli by potrebné hospodárske impulzy pre zaostávajúce regióny južného Slovenska," poznamenal Mózes.



To isté podľa neho platí aj pre plány vlády v železničnej doprave, kde posledných 30 rokov chýbali modernizácie na južných ťahoch, a podľa vládneho programu tieto úseky zostanú naďalej zabudnuté.