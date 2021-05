Aliancia: Rezort školstva neliberalizoval trh s učebnicami

Bratislava 25. mája (TASR) - Predstavitelia mimoparlamentnej Aliancie poukázali na negatívne dosahy takzvanej liberalizácie trhu s učebnicami, ktorým čelia všetky základné školy na Slovensku bez ohľadu na vyučovací jazyk. Tvrdia, že v rezorte školstva sa vo viacerých oblastiach diskriminujú národnostné školy. Odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre TASR uviedol, že rezort pokračuje v otváraní trhu s učebnicami spolu so zvyšovaním financií na ich zabezpečenie.



Liberalizácia trhu s učebnicami podľa odborníčky strany Most-Híd na školstvo Márie Prékop priniesla väčšiu byrokraciu a predraženú ponuku kníh, ktoré nakoniec zaplatia rodičia. Tvrdí aj to, že liberalizácia učebníc diskriminuje národnostné školy. "Slovenské školy majú neporovnateľne pestrejšiu ponuku ministerstvom schválených učebníc. Na prvom stupni slovenské školy majú k dispozícii 274 titulov, maďarské 96, rusínske len desať. Je to do očí bijúci a neakceptovateľný nepomer. Nehovoriac o tom, že medzi ministerstvom schválené učebné texty sa nedostali ani tie zo slovenského jazyka preložené učebnice, ktoré v slovenčine disponujú povoľovacou doložkou," vysvetlila Prékop.



Podľa Konráda Rigóa Aliancia všetky dôležité oblasti a politiky vníma v celoslovenskom kontexte a spôsob, ktorým ministerstvo školstva otvára trh, základným školám ubližuje celoplošne. Tvrdí, že spôsobí viac škody ako úžitku. "Teraz musíme vo veci obstarania učebníc spolupracovať priamo s vydavateľstvami a objednávať od nich a nie priamo na vydavateľskom portáli schválených kníh. Je to zložitejšie a ceny išli rapídne hore. V prípade maďarských kníh aj o zhruba 160 percent. Takže za menší finančný rámec je možné kúpiť menej kníh ako do roku 2019," uviedol riaditeľ Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Nesvadoch Norbert Becse.



Aliancia plánuje svoje postrehy prezentovať aj vedeniu ministerstva školstva.



V roku 2021 na tento účel rezort školstva vyčlenil v prvej fáze šesť miliónov eur na učebnice pre prvý stupeň základných škôl a pre všetky ročníky špeciálnych škôl a v druhej fáze je v júni naplánovaná investícia osem miliónov eur na učebnice pre druhý stupeň základných škôl a stredné školy," uviedol rezort školstva. Výška príspevku na učebnice pre školy s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny je podľa rezortu školstva pritom 1,5-násobne vyššia ako výška príspevku pre školy s vyučovacím jazykom slovenským. Rezort školstva tvrdí, že v rámci plánu obnovy vyčlenilo na otvorenie trhu s učebnicami a zabezpečenie dostatku učebníc do všetkých skol vrátane škôl s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny ďalších 41 miliónov eur.



"Učebnicový trh je otvorený pre všetky subjekty, vydavateľstvá môžu v prípade záujmu počas celého roka predkladať hotové didaktické prostriedky pre všetky vyučovacie jazyky na schvaľovací proces," povedalo ministerstvo školstva. Na schvaľovací proces môžu podľa neho predložiť hotové didaktické prostriedky nielen „domáce“ vydavateľstvá, ale aj zahraničné subjekty po splnení podmienok upravených v smernici o didaktických prostriedkoch



Podľa rezortu školstva z nedávno zaradených nových učebníc pre žiakov národnostných škôl je možné spomenúť napríklad učebnicu slovenský jazyk pre 9. ročník základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským, ktorá dostala odporúčaciu doložku až do roku 2026 a vyplnila chýbajúci článok vo vzdelávaní, či pracovný zošit zo slovenského jazyka pre žiakov 5. ročníka základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským.