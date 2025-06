Aliancia sektorových rád víta reformu výučby matematiky

Bratislava 9. júna (TASR) - Aliancia sektorových rád (ASR) víta reformu výučby matematiky. Matematická gramotnosť žiakov základných a stredných škôl na Slovensku podľa nej dlhodobo klesá. Rovnako aj záujem o maturitnú skúšku z matematiky má klesajúcu tendenciu. ASR to uviedla v reakcii na avizovanú reformu, podľa ktorej prváci, ktorých sa bude týkať povinná maturita z matematiky, by mali na stredné školy nastúpiť 1. septembra 2027.



ASR poukazuje aj na to, že nedostatočné matematické vedomosti a schopnosti absolventov stredných škôl pritom dlhodobo trápia vysoké školy aj zamestnávateľov. Aliancia v minulosti poukázala na slabé matematické a analytické zručnosti žiakov a absolventov v Stratégii rozvoja ľudských zdrojov na obdobie 10 rokov. Jedno z najdôležitejších odporúčaní, ktoré táto stratégia priniesla, bolo práve zavedenie povinnej dvojúrovňovej maturity z matematiky. Odporúčania boli prezentované Ministerstvu školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, ktoré v pondelok predstavilo reformu výučby matematiky. Cieľom reformy podľa aliancie je, aby sa matematika prestala vnímať ako „strašiak“ a stala sa zrozumiteľným nástrojom pre život a kariéru žiakov. Reforma zahŕňa nový prístup k výučbe, podporu učiteľov a zavedenie dvojúrovňovej maturitnej skúšky z matematiky.



„Zvýšenie matematických schopností absolventov stredných škôl je dôležité v dvoch rovinách - individuálnej aj celospoločenskej. Na individuálnej úrovni je matematická gramotnosť nevyhnutná pre každodenný život. Z celospoločenského hľadiska potrebujeme absolventov pripravených pre moderný trh práce, najmä v čase prudkého rozvoja informačných technológií a umelej inteligencie,“ uviedol generálny riaditeľ ASR Andrej Klimant. Dodal, že z tohto dôvodu ASR víta reformu výučby matematiky a zavedenie povinnej dvojúrovňovej maturity na vybraných typoch stredných škôl.



Možnosť výberu úrovne maturity z matematiky je podľa ASR bežná v mnohých európskych krajinách s tým, že vyššia úroveň je často podmienkou pre prijatie na technické a vedecké odbory vysokých škôl. Zamestnávateľské organizácie, ktoré združuje ASR, dlhodobo poukazujú na slabé matematické a analytické zručnosti žiakov a absolventov. Jednou z nich je Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, ktorá víta uvedenú reformu.



Republiková únia zamestnávateľov v minulosti navrhovala opatrenia, ktoré sa ministerstvo školstva postupne chystá zavádzať do praxe. Navrhované opatrenia zahŕňajú zmenu prístupu k výučbe matematiky, zvýšenie počtu vyučovacích hodín a zavedenie povinnej dvojúrovňovej maturity.



Reformu víta aj Asociácia priemyselných zväzov a dopravy, ktorá zároveň apeluje na zmenu vnímania matematiky verejnosťou.



Prváci, ktorých sa bude týkať povinná maturita z matematiky, by mali na stredné školy nastúpiť 1. septembra 2027. Maturovať tak budú v školskom roku 2030/2031. Základná úroveň maturity z matematiky by mala byť povinná na gymnáziách, stredných priemyselných školách a mnohých stredných školách odborného zamerania. V prípade stredných odborných škôl pôjde o základnú úroveň maturity z matematiky. Niektoré stredné školy, ako konzervatóriá, športové školy či obchodné akadémie, nebudú mať podľa ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD) maturitnú skúšku z matematiky povinnú.