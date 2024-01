Aliancia stredoškolákov by ocenila zmenu maturity zo slovenčiny

Bratislava 5. januára (TASR) - Aliancia stredoškolákov by ocenila reformu v zavedení viacstupňovej maturitnej skúšky zo slovenského jazyka. Rovnako aj z matematiky. TASR o tom informovala prezidentka Aliancie stredoškolákov Alica Diošiová.



"V súčasnosti školy ponúkajú študentom možnosť vybrať si úroveň cudzieho jazyka, z ktorého chcú maturovať. Obdobný postup by sme ocenili aj pri maturite zo slovenského jazyka," uviedla Diošiová.



Odborné školy a gymnáziá majú podľa nej rovnakú náročnosť maturity, pričom počet hodín a celkový dôraz na predmet je rozdielny. "Považujeme to za neriešený problém," upozornila.



Skonštatovala, že dvojstupňová matematika by zabezpečila jednoduchší presun na vysoké školy (VŠ). Zároveň by podľa jej slov zvýšila záujem študentov o daný predmet aj ich motiváciu pokračovať na VŠ, kde matematiku potrebujú.



Šéf rezortu školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) presadzuje zavedenie dvojstupňovej matematiky na stredných školách v rámci maturitnej skúšky. Niektorí študenti podľa neho vyžadujú viac podpory v tejto oblasti ako iní.